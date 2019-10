Dan Alexa, DESPĂGUBIRI URIAŞE încasate după ce a fost afară de la Astra Giurgiu. Suma ŞOCANTĂ plătită de Ioan Niculae

Dan Alexa, 39 de ani, va primi salariul integral până la finalul înțelegerii, scrie GSP. Antrenorul mai avea contract până vara lui 2021 cu un salariu lunar de 9.000 de euro. Astfel, va încasa 180.000 de euro.

Astra, în cantonament cu Bogdan Andone. Dan Alexa: "Eu sunt antrenorul echipei"

Dan Alexa avea contractul suspendat, după ce Ioan Niculae l-a adus ca antrenor pe Bogdan Andone. Suspendarea expira marți, iar clubul din Giurgiu a luat decizia să rupă înțelegerea.

"Eu am fost batjocorit, deși am bătut Steaua, Dinamo și CFR Cluj. Nu vreau să fiu călcat în picioare. Poate nu sunt cel mai bun antrenor, dar am demnitate. Nu e genul meu să fiu umilit. În ultimele două săptămâni am auzit trei antrenori care au refuzat Astra, iar unii aveau CV-ul cam subțire", a spus Dan Alexa.