Daria Călugăru a făcut sezanţie în Marea Finală de la Românii au Talent! Dansul ei pe hoverboard a fost hipnotizant - VIDEO

Daria a reuşit să spună o poveste atât de frumoasă, despre copilărie şi viaţă, în timp ce dansa superb pe hoverboard. Juriul nu s-a oprit din laudă la adresa ei.

Daria Călugăru, în vârstă de 11 ani, din Hunedoara, a oferit un număr spectaculos și a reușit să îi impresioneze pe cei prezenți. Pavel și Smiley nu s-au abținut și i-au oferit acesteia golden buzz şi au trimis-o în marea finală a sezonului 10 Românii au Talent.

"Acum un an, mi-am cumpărat un hoverboard. Inițial, m-am uitat să văd la ce se face în America, să imit. Apoi am început să am propriile scheme. Așa că pot să spun că sunt autodidactă", a explicat Daria pasiunea sa pentru hoverboard, potrivit romaniiautalent.protv.ro.

Părinții Dariei au o afacere cu lavandă. Concurenta are un frate mai mic, în vârstă de doi ani: "Cel mai fericit moment pentru mine a fost nașterea frățiorului, iar un moment dureros a fost moartea bunicilor".

Îți poți susține concurentul preferat, prin vot, trimițând codul de votare aferent fiecărui concurent, prin SMS la numarul 1264.

Tariful este de 0.48 € (inclusiv TVA), iar numarul este accesibil din retelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil.