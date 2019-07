De ce se mimeaza orgasmul?

Site-ul Womenshealth.com explica de ce ar trebui sa ne gandim la idee, s-o intelegem si sa incercam sa ne gasim autenticitatea cand vine vorba de placere.

1. Teama si vulnerabilitatea



Daca o femeie nu este pregatita sa se deschida si sa se expuna emotional in fata unui barbat, teama si vulnerabilitatea isi vor spune cuvantul. Se poate teme sa nu ajunga sa depinda prea mult de barbatul de langa ea, o data ce va incepe sa-l iubeasca. In plus, femeile se mai tem si de ideea de a fi respinse. Specialistii, insa, spun ca e bine sa ne abandonam experientei, fara teama de a fi judecate.

2. Pune totul in cuvinte



Femeile trebuie sa inceapa sa vorbeasca si in afara dormitorului despre ce anume le "apasa" sau supara. Sau sa impartaseasca partenerului o poveste jenanta prin care a trecut, facandu-l astfel parte la intimitatea sa. Exprima-ti dorintele si spune-i ce sa-ti faca exact asa cum o faci tu cand te masturbezi. Si in paralel exerseaza si singura, prin masturbare, incercand metode noi si descoperindu-te din noi unghiuri.

3. Libido crescut



Respiratia accelerata, gafaiala, exclamatiile, toate pot duce la cresterea libidoului unei femei. Multe afirma ca toate acestea le ajuta sa-si creasca libidoul. Aici intra si cuvintele deocheate. Chiar daca nu ajungi la orgasm, ideea de a-ti imagina un orgasm in propriul cap te poate propulsa ca excitatie. Explorati-va corpurile incet, fara graba, ca si cum nici unul dintre voi nu vizeaza ideea de orgasm.



In mod ciudat, un procentaj de femei admite ca gemetele si respiratia accelearata le excita, insa totodata ele afirma ca in timp ce se masturbeaza raman tacute. Din nou, femeile sunt zgomotoase doar pentru excitarea partenerului – ele insele neavand nevoie de prea multe oftaturi ca sa ajunga la orgasm.



