Articol publicat in: Societate

Decizie REVOLTĂTOARE! A violat mai multe paciente dintr-un spital din Brăila, iar acum este la un pas de eliberare

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Viorel Milcu, asistentul care a violat trei paciente într-un spital din Braila, ar putea să fie eliberat la un an de la condamnare, după ce un complet de judecători a aprobat ieșirea sa din pușcărie. Bărbatul avea de ispășit o pedeapsă de 8 ani de închisoare. Judecătoria Brăila a admis cererea de eliberare condiţionată formulată de fostul asistent al Spitalului Judeţean de Urgenţă Brăila, Viorel Milcu, condamnat definitiv anul trecut. Bărbatul a fost băgat în pușcărie dupa ce a violat mai multe paciente în timp ce erau internate în unitatea medicală. "Admite cererea de liberare condiţionată formulată de petentul condamnat Milcu Viorel. Dispune liberarea condiţionată a condamnatului din executarea pedepsei de 8 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1700/2017 a Judecătoriei Brăila (mandat de executare nr. 1797/2018), dacă nu este arestat în altă cauză. (...) Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare", scrie în decizia Judecătoriei Brăila în şedinţă publică. Anchetatorii au stabilit că asistenul le seda pe femei și apoi le viola. Ulterior, alte câteva zeci de femei au depus plângeri împotriva monstrului. Testele ADN au confirmat toate acuzațiile. Un asistent medical care a violat paciente în spitalul în care lucra, pus la plata daunelor morale achitate de unitatea spitalicească Dacă va fi lăsat în libertate, Viorel Milcu trebuie să respecte mai multe măsuri de de supraveghere: să primească vizitele persoanei desemnate să-l supravegheze, să anunțe orice schimbare a locuinței şi orice deplasare care depășeste 5 zile. Este pentru a treia oara cand fostul asistent cere să fie lasat in libertate. De data aceasta, Judecătoria Brăila a și admis cererea, dar decizia poate fi contestată în termen de trei zile. loading...

