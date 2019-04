DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC ONLINE STREAMING, meciul zilei la Fed Cup 2019

DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC ONLINE STREAMING. Darren Cahill a demonstrat încă o dată că o părticică din inima sa bate pentru România. Înainte de semifinalele Fed Cup, australianul a avut o postare de încurajare pentru Halep&Co.

Franța - România, Fed Cup | Programul complet al întâlnirii

Sâmbătă:

Kristina Mladenovic - Simona Halep (15:00, Digi Sport 1)

Caroline Garcia - Mihaela Buzărnescu (17:00, Digi Sport 1)

Duminică:

Caroline Garcia - Simona Halep (14:00, Digi Sport 1)

Kristina Mladenovic - Mihaela Buzărnescu (16:00, Digi Sport 1)

Mladenovic / Garcia - Niculescu / Begu (18:00, Digi Sport 1)

Deşi în acest weekend Australia va lupta cu Belarus pentru un loc în finala Fed Cup, fostul antrenor al Simonei va fi alături şi de naţionala ţării noastre. Cahill a rămas în relaţii fantastice cu Halep şi a ţinut să le trimită fetelor noastre un mesaj de încurajare. Totul, într-o română impecabilă, pentru a le motiva şi mai mult pe sportive.

"Nu există o onoare mai mare pentru un jucător de tenis să participe la Cupa Davis/Federaţiei. Gândurile şi urările mele de bine sunt cu Simo şi echipa României în acest weekend în confruntarea cu Franţa. Sper să vedem o finală Australia vs România spre sfârşitul anului!", a scris fostul antrenor al Simonei Halep, pe twitter.

Darren Cahill și Simona Halep, împreună la Cluj-Napoca

Cahill va participa la Sports Festival, eveniment ce va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 13-16 iunie și la care va fi prezentă și Simona Halep.

"Salut, România! Abia aştept să mă întorc în România pe 15 iunie pentru a două ediţie a Sports Festival în Cluj! Voi împărtăşi din experienţă mea din ultimii 15-20 de ani cu jucătorii şi cu Simona Halep. Sper să ne simţim bine. Abia aştept să ne vedem acolo”, a anunţat Darren Cahill.

Trofee majore cucerite de Simona Halep, cu Darren Cahill alături:

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2017: Madrid

2016: Madrid, Bucureşti, Montreal

2015: Indian Wells

Franța - România, semifinala din Fed Cup, care se va disputa în zilele de 20 și 21 aprilie, la Rouen, capitala regiunii Normandia, va fi ÎN DIRECT la Digi Sport 1, dar și pe RomaniaTV.net.

ucătoarea română de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, s-a declarat în formă şi pregătită să dea totul în prima partidă de simplu cu Kristina Mladenovic, care deschide meciul România - Franţa de la Rouen, din semifinalele Fed Cup.



''Este un meci greu, indiferent cu cine aş fi jucat. E un meci de Fed Cup. Am jucat de multe ori contra Kristinei, dar e prima dată când jucăm în Fed Cup. Mă aştept la o partidă grea, la o partidă dificilă. Dar sunt pozitivă, pentru că ştiu cum joacă, ştiu ce trebuie să fac şi dacă sunt 100% mâine am şanse să câştig, aşa că o să merg pozitivă în teren. Voi da tot ce am mai bun să câştig acest meci'', a declarat Simona Halep, prima rachetă a României, după tragerea la sorţi a meciurilor din semifinala România - Franţa.



Halep este condusă în meciurile directe de Mladenovic (66 WTA) cu 3-2, dar ultima confruntare s-a încheiat cu o victorie a româncei, în 2017, în finala de la Madrid. Ultima victorie a jucătoarei franceze a avut loc în 2017 la Indian Wells.



Simona nu a fost surprinsă că Julien Benneteau a optat pentru Kristina Mladenovic ca a doua jucătoare de simplu: ''Este decizia lor şi au decis aşa cum au considerat. Nu sunt în măsură să comentez decizia lor, dar fetele noastre sunt mai puternice, asta cu siguranţă pot să spun. Mă simt bine, mă simt în formă, sunt sănătoasă, nu am niciun fel de problemă. Sunt emoţionată, bineînţeles, pentru că este un moment important pentru tenisul românesc, pentru ţara noastră. Dar, după cum am auzit şi bine ştim, o să avem o mare susţinere. Aşa că sper să dăm tot ce avem mai bun ca să câştigăm''.



Ziua de sâmbătă debutează cu primele partide de simplu, începând cu ora 15:00, precedate de ceremonia oficială de prezentare a celor două echipe (14:45). Duminică, de la ora 14:00, sunt programate ultimele două partide de simplu şi partida de dublu. Dacă scorul ajunge la 3-0 pentru una dintre echipe, nu se mai joacă a patra partidă de simplu şi se trece direct la partida de dublu. Dacă scorul devine 3-1 după ultima partidă de simplu, se dispută şi partida de dublu.



Semifinala Franţa - România se joacă pe o suprafaţă de zgură instalată în Palatul Sporturilor Kindarena din Rouen, cu o capacitate de 4.976 locuri, conform informaţiilor furnizate de organizatori. Echipa Franţei este compusă din Alize Cornet, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Kristina Mladenovic şi Fiona Ferro, iar selecţionata României este alcătuită din Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru.



Mingile alese pentru acest meci sunt Babolat, utilizate şi la Grand Slam-ul de la Ronald Garros. Arbitrii de scaun sunt Nico Helwerth (Germania) şi Eiva Asderaki-Moore (Grecia), iar arbitru supervizor - Jane Harvey din Marea Britanie.



În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a învins echipa Cehiei, deţinătoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obţinute de Simona Halep, victorioasă în ambele partide de simplu, şi de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franţa a dispus cu 3-1 de Belgia.



România înfruntă Franţa pentru a doua oară în Fed Cup. Primul meci s-a disputat în 1976, când româncele Virginia Ruzici şi Florenţa Mihai s-au impus cu 3-0 în finala turneului de consolare al competiţiei găzduite de Philadelphia (SUA), scrie AGERPRES.





George Cosac, președinte FR Tenis: "Poate fi 4-1, 3-2 sau 5-0 pentru orice echipă"

George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, a fost de părere că semifinala de Fed Cup dintre Franța și România este deschisă oricărui rezultat, chiar dacă româncele sunt creditate cu șanse 51-49 la sută pentru victorie.

George Cosac a fost de părere că meciurile vor fi foarte echilibrate. "Rezultatele întâlnirilor directe sunt destul de echilibrate între cele patru titulare ce vor juca în proba de simplu. Cred că este un meci deschis oricărui rezultat. Poate să fie 4-1 pentru orice echipă, poate să fie 3-2 pentru orice echipă, chiar şi 5-0 pentru fiecare echipă. Dar cu siguranţă, meciurile vor fi extrem de echilibrate'', a declarat George Cosac, după tragerea la sorți.

George Cosac a spus că introducerea Kristinei Mladenovic în partidele de simplu nu a fost o surpriză. "Kristina Mladenovic este o jucătoare cu un potenţial deosebit şi, cu un public extrem de gălăgios, cum îl ştim pe cel francez, poate să producă surprize. Sper că nu de data aceasta", a precizat George Cosac.

George Cosac s-a declarat îngrijorat de faptul că Garcia și Mladenovic ar putea juca și la dublu. "Ştim foarte bine că au câştigat cel puţin două Grand Slam-uri, au făcut alte două-trei finale, sunt o echipă extrem de redutabilă. Sunt printre cele mai bune trei echipe de dublu din lume. Poate fi un motiv de îngrijorare, având în vedere că se va juca pe zgură, o suprafaţă mult mai lentă decât cea din Cehia", a spus președintele FR Tenis.

Halep a primit 3.000 de dolari. Şi-a donat însă premiu

Simona Halep a primit cecul de 3.000 de dolari pentru Fed Cup Heart Award, premiu obţinut în urma votului fanilor pe site-ul fedcup.com. Fostul lider WTA şi-a donat premiul în bani fundaţiei care îi poartă numele.

"Este un moment special, primesc premiul pentru a doua oară. Sunt foarte fericită, pentru că oamenii apreciază cum sunt eu pe teren şi este mereu o plăcere să joc pentru ţara mea. Vreau să le mulţumesc tuturor fanilor pentru că m-au votat. Premiul este şi mai special pentru că vine în urma votului fanilor. Pentru că este un premiu special, îl voi dona fundaţiei mele. Vreau să ajut copiii să descopere tenisul, astfel că aceşti bani vor ajunge acolo. Voi face tot ce îmi stă în putere pentru ca Fundaţia Simona Halep să crească pentru a ajuta cât mai mult posibil", a declarat românca.

Simona Halep a câştigat premiul datorită evoluţiei de la Ostrava, din februarie, unde România a învins cu 3-2 Cehia în sferturile de finală.

Halep a mai câştigat Fed Cup Heart Award, aflată la a zecea ediţie, în 2014, pentru zona Europa/Africa a competiţiei.