DINAMO FCSB. Cine sunt principalii favoriţi la casele de pariuri să marcheze în derby-ul Dinamo - FCSB

DINAMO FCSB. Pariorii pot face bani de pe urma derby-ului Dinamo - FCSB. Jucătorul cu cele mai mari șansă să marcheze este Harlem Gnohere, care a ajuns la FCSB chiar de la marea rivală, Dinamo. Gnohere are o cotă medie de 2,50 să înscrie, în timp ce, din tabăra dinamoviștilor, cel mai probabil să marcheze este Slavko Perovic, cu o cotă de 3,45.

DINAMO FCSB. Horaţiu Feşnic, delegat de CCA la derby-ul Dinamo - FCSB

DINAMO FCSB. Harlem Gnohere este primul jucător străin care a marcat în derby de România atât pentru Dinamo, cât și pentru FCSB. Până la Perovic, ceilalți jucători care ar putea marca în Dinamo FCSB sunt din tabăra roş-albaştrilor. Astfel, Coman are o cotă de 2,70, Tănase are 2,85, iar Man are 3,05.

DINAMO - FCSB 2020. Gigi Becali: "Dacă luăm un punct, mergem să ne spânzurăm"

DINAMO FCSB. Casele de pariuri se aşteaptă să nu se marcheze prea mult în Dinamo - FCSB. Cea mai mare probabilitate este de a se înscrie cel mult două goluri, pronostic cu o cotă cuprinsă între 1,60 și 1,80. Cine vrea să mizeze pe marcarea a peste trei goluri va primi o cotă cuprinsă între 2,00 și 2,35.

DINAMO FCSB BILETE. Cât costă şi de unde cumperi tichete la derby-ul Dinamo - FCSB

DINAMO FCSB. Derby-ul dintre DINAMO şi FCSB se joacă, duminică, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală. Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus transmit în direct meciul Dinamo - FCSB.