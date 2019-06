Doliu în ROMÂNIA. A murit Mihai Sturza. "Nu-mi vine să cred, ieri dimineaţă am băut cafeaua cu el"

Fostul primar din Oradea, Mihai Sturza, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, scrie wowbiz.ro. Fostul primar a murit în cursul zilei de sâmbătă, pe data de 1 iunie, de Ziua Copilului.

Potrivit ebihoreanul, Mihai Sturza s-a stins din viață din cauza unui infarct. De asemenea, bărbatul avea anumite probleme de sănătate și nu era prima oară când avea probleme cu inima.

Conform sursei citate, medicii nu au mai putut să-l salveze pe fostul primar. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost depus la Capela din Sălaj. Înmormântarea va avea loc marți.

„Nu-mi vine să cred, ieri dimineaţă am băut cafeaua cu el, nu avea nimic, pentru ca astăzi să aflu că a murit. Am vorbit cu soţia fiului său şi Mihai era în Sălaj, în vizită, iar în jurul orei 14 i s-a făcut rău. Am înţeles că a făcut infarct", a mărturisit Silviu Torjoc, care era unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului primar.

Mihai Sturza a fost primar în perioada 1996 - 2000.