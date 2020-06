Drama URIAŞĂ trăită la 14 ani de o celebră luptătoare din UFC. Paige VanZant: "Am vrut să mă sinucid!"

Paige VanZant şi-a făcut debutul în UFC în 2014, dar a trăit o dramă care a adus-o în punctul sinuciderii. Sportiva a vorbit despre cea mai mare dramă a vieţii abia în 2018, în autobiografia sa, "Rise: Surviving the Fight of My Life".

Paige VanZant a revenit asupra violului în grup recent şi a dat câteva detalii înfiorătoare.

"M-au împins din stânga în dreapta, mi-au schimbat poziţia corpului. Nu m-am putut împotrivi, membrele îmi erau împietrite, în creier simţeam ca o ceaţă groasă. Eram trează şi conştientă de ce se întâmplă, dar pe interior eram moartă. Nu puteam face nimic pentru a opri ce mi se întâmpla. Nu am mai avut voce şi singura posibilitate a fost de a mă supune şi de a mă ruga să se termine mai repede", a dezvăluit Paige VanZant.

"Am vrut să mă sinucid, nu vedeam altă cale de scăpare. Nici măcar nu aveam cui să-i spun", a mai povestit Paige VanZant.