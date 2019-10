Explicit Articol publicat in: Life

Emily Ratajkowski a renunţat pe plajă la costumul de baie pentru un bronz uniform FOTO

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Emily Ratajkowski a renunțat pe plajă la costumul de baie pentru un bronz uniform.

Emily Ratajkowski s-a remarcat în lumea modelingului, dar și în cea a cinematografiei, datorită formelor sale voluptuoase, pe care nu se chinuie prea tare să le ascundă, scrie click.ro. Citeşte şi Imagini XXX. Cine este vedeta surprinsă aproape goală la plajă Modelul a fost recent fotografiată pe o plajă din Miami, unde din dorința de a se bronza uniform, fără urmele costumului de baie care la rândul lui era unul minuscul, aceasta a renunțat pentru o perioadă la accesoriul de la plajă și s-a bucurat de soarele fierbinte și pe sâni, pe care i-a dezgolit în fața tuturor celor de pe plajă. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay