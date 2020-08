Emmanuel Macron a fost întâmpinat ca un salvator de libanezi: "Ajutaţi-ne!" VIDEO

Franţa, fostă putere mandatară, şi Libanul au păstrat legături profunde, iar Emmanuel Macron este primul şef de stat care s-a deplasat la locul tragediei. Acesta a venit cu un mesaj de sprijin pentru poporul libanez, la două zile după devastatoarele explozii care au îndoliat ţara.

Conform agenţiei de presă franceze, într-un cartier sinistrat din Beirut, libanezii strânşi pentru vizita lui Macron l-au huiduit pe şeful statului libanez, Michel Aoun, care îl însoţea, cerând ajutorul Franţei pentru schimbarea liderilor aflaţi la putere în Liban.

"Ajutaţi-ne! Revoluţie", a strigat mulţimea furioasă, scandând că "poporul vrea căderea regimului", în timp ce Macron efectua o vizită în cartierul creştin Gemmayze, devastat de exploziile de marţi din portul Beirut, soldate cu peste 137 de morţi şi circa 5.000 de răniţi, conform unui nou bilanţ.

După baia de mulţime, preşedintele francez a declarat că intenţionează să propună un nou pact politic responsabililor din Liban, unde furia populară se îndreaptă împotriva autorităţilor după tragedia din port. "Sunt aici pentru a lansa o nouă iniţiativă politică. Asta voi spune în această după-amiază liderilor şi forţelor politice libaneze", a declarat Macron, adăugând că le va cere liderilor libanezi "să procedeze neîntârziat la reforme pentru a schimba sistemul, pentru a opri sciziunea Libanului, pentru a combate corupţia".

