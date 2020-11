Eugen Teodorovici, insinuări grave la adresa lui Ionel Dancă: "Pentru rudele politicienilor mereu se găseste un pat. Absolut josnic"

Schimbul dur de replici a pornit după ce Eugen Teodorivici, fost ministru al Finanţelor, a adus în discuţie cazul unui bărbat care cerea ajutor, prin intermediul reţelelor de socializare, să se găsească un pat la ATI pentru fratele său infectat cu noul coronavirus.

Eugen Teodorovici: Am văzut şi azi un filmuleţ în care domn cerea sprijinul pentru fratele lui, plângea efectiv.

Dacă era o rudă de-a dumnevoastră în situaţia de faţă şi ştim amândoi anumite lucruri, aşa aţi proceda?

Ionel Dancă: Ce lucruri ştiţi, domnule Teodorovici?

Teodorovici: Domnule Dancă, eu mă opresc aici. Nu fac ca dumnevoastră că bat toba la televizor.

Ionel Dancă: Faceţi cumva referire la un caz recent din familia mea? Acest lucru îl faceţi?

Eugen Teodorovici: Nu fac referire la niciun caz, domnule Dancă.

Ionel Dancă: Domnule Teodorovici, până acolo aţi ajuns cu mizeria şi nemernicia?

Eugen Teodorovici: Dacă cineva apropiat dumnevoastră, la fel procedaţi? Puneţi mâna pe telefon, sunaţi-l pe domnul Orban

Ionel Dancă: Domnule Teodorovici, aţi spun anumite lucruri. Vă rog să spuneţi la ce v-aţi referit.

Eugen Teodorovici: Domnule Dancă, spun mai multe dacă e nevoie.

Ionel Dancă: E absolut josnic ceea ce faceţi!

Eugen Teodorovici: Spun aşa: că pentru români nu prea vă interesează. Când sunt rude.

Ionel Dancă: Să vă fie ruşine, domnule Teodorovici!

Eugen Teodorovici: Domnule Dancă, când sunt rude ale politicienilor

Din păcate, rudele politicienilor în România sunt de multe ori, în 99 la sută din cazuri puse deoparte, tot timpul se găseşte câte un pat şi câte un tratament în afara ţării. Din păcate, românii mor cu zile.

Ionel Dancă: Absolut josnic ceea ce insinuează domnul Teodorivici. Nu vreau să vorbesc de vreun caz recent din familia mea,

Eugen Teodorovici: Rugaţi-l pe domnul Orban să vă confirme cu paturile ăstea mai bine

Ionel Dancă: Absolut josnic!

De asemenea, dr. Adina Alberts, prezentă la dezbatere, a precizat că încă luna martie a anunţat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti despre faptul că vrea să-şi pună la dispoziţie clinica privată ce dispune nouă paturi de Terapie Intensivă, dotate cu ventilatoare.

"Am acuzat conducerea DSP care nu răspunde. E mai mult decât mediocră. E submediocră şi cu care nu se poate lucra. Pe surse mi s-a confrimat părerea că doamna maneger care conduce DSP nu mişcă nu deget fără domnul Orban", a spus medicul Adina Albers, în direct, la România TV.

Ionel Dancă, scandal cu Eugen Teodorovici: "Haideţi că nu s-au întâlnit hoţii cu proştii"

La rândul ei, a avut un schimb de replici pe această temă cu Ionel Dancă, consilierul premierului Ludovic Orban.

Adina Alberts: Am o clinică, am informat DSP Bucureşti că doresc să pun această clinciă la dispoziţia autorităţilor, având în vedere dotările pe care le are. În fiecare săptămână trimit câte o informare.



Eugen Teodorovici: Poate dă domnul Dancă un sms domnului prim ministru şi în timpul emisiunii vă confirmă că domnul Orban..



Ionel Dancă: Ca să confirmăm acuzaţia doamnei doctor că decide domnul ORban de capul lui. Haideţi că nu s-au întâlnit hoţii cu proştii.

Dacă oferta este de bună credinţă, de ce a pus-o în cheie politică şi a început cu Orban care ia toate deciziile şi DSP nu face nimic?



Eugen Teodorovici: Daţi-i, domnule, mesaj premierului!



Ionel Dancă: Pentru că este totul în cheie politică! Degeaba se erijează doamna într-o persoană obiectivă şi neutră dacă face un atac politic. Noi suntem deschişi la orice colaborare care poate să vină în sprijinul sistemului sanitar, dar dacă această propunere este o propunere instrumentată politic, eu mă feresc să intru într-o astfel de discutţie.



Adina Alberts: Nu este instrumentată politic. Am făcut aceeaşi propunere şi în luna martie a acestui an şi nici atunci nu a fost luată în calcul. Nu are nicio legătură cu politica.



Eugen Teodorovici: Faceţi abstracţie de lupta politică. Sunt nouă paturi. Poate nouă oameni au nevoie de lucrul ăsta şi daţi-o afară pe şefa de la DSP dacă se confirmă trimiterea mailului cu această ofertă.



Ionel Dancă: Domnule Teodorovici, lăsaţi că în momentul acesta toate autorităţile sunt în dispozitiv cu inventarierea tuturor capacităţilor medicale.



Eugen Teodorovici: Domnule, dacă vreţi, îi dau eu mesaj lui Orban acum. Îi dau eu mesaj!