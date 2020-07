Explozie puternică la o fabrică de artificii, aproape 200 de oameni se aflau înăuntru. Sunt numeroase victime, imagini terifiante VIDEO

Explozia, descrisă de serviciile de urgenţă drept ''accident industrial'', s-a produs în cursul dimineţii în oraşul Hendek, din Provincia Sakaria, în nord-vestul Turciei. Bilanţul oficial arată 41 de răniţi, fără decese.

O imensă ciupercă de fum alb s-a ridicat sute de metri în aer în timp ce se auzeau exploziile produse de focurile de artificii în interiorul uzinei. Conform martorilor citaţi de mass-media turce, suflul exploziei a fost resimţit pe o rază de circa 50 de kilometri, unii localnici crezând că este vorba despre un cutremur.

Intervenţia echipajelor de urgenţă este complicată de exploziile care continuă să se succeadă.

Preşedintele Recep Tayyip Erdogan a trimis trei miniştri la faţa locului, fapt ce arată îngrijorarea autorităţilor faţă de acest incident.

În aceeaşi uzină au mai avut loc două explozii, în anii 2009 şi 2014, soldate împreună cu doi morţi şi circa 40 de răniţi.

A large explosion rocked a fireworks factory in northwest #Turkey's #Sakarya province on Friday and around 150-200 people were inside the complex. -Reuters- pic.twitter.com/1otscPYIY7