Femeie violată de un bărbat după ce aceasta l-a jignit. "Nu ne-am fi simţit confortabil în pat"

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 54 min) // Actualizat: (acum 54 min) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat care s-a întâlnit cu o femeie după ce s-au cunoscut pe un site de daiting a fost refuzat instant, pentru că nu arăta deloc ca în profil. Foto: antena3.ro Bărbatul care se descria ca „un ursuleț mare" era în realitate mult mai gras, astfel că femeia i-a spus că nu vor face dragoste, scrie antena3.ro. Citeşte şi O româncă însărcinată care era dusă la un bordel, salvată de un taximetrist din Anglia Amorezii s-au întâlnit în casa femeii din Oxford, unde aceasta i-a refuzat instant avansurile. Așa că bărbatul a violat-o. Christopher Schubert, 44 de ani, are două capete de acuzare pentru viol și două pentru agresiune sexuală, negate de bărbat. „Când a ajuns, evident am știut imediat că nu arată ca în poza de profil. M-am gândit: „La naiba, ești uriaș. Absolut uriaș. Îi spusesem deja că nu vom face dragoste. Sfârșești prin a cunoaște pe cineva la o ceașcă de ceai, așa că l-am invitat să vorbim. Mă gândeam că bem ceai și vorbim. Având în vedere mărimea lui, nu ne-am fi simțit confortabil în pat. Ai nevoie de spațiu personal. Chiar dacă aș fi avut un pat mărime mare, nu aș fi avut spațiu", a povestit femeia. loading...

