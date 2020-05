Fiica Andreei Berecleanu s-a transformat într-o BOMBĂ sexy! Cum arată tânăra la doar 18 ani - FOTO

Eva Zaharescu are 18 ani şi studiază în Londra. Din cauza pandemiei, tânăra s-a întors acasă, în România, unde nu stă degeaba. Andreea Berecleanu a povestit că aceasta e preocupată de make-up, ba chiar realizează tutoriale.

Cele două s-au pozat împreună, iar Andreea Berecleanu a explicat: "Eva, dupa un tutorial de make-up pe contul ei de Instagram, eu, cu ochelarii de 0,5 in caz ca-mi obosesc ochii de la cat am de scris. Ne-am trezit amandoua cu rame aproape identice, ea purtandu-i doar ca accesoriu de stil. Chiar ca aschia nu prea sare departe de trunchi!"

În anii ce au trecut, Eva s-a transformat într-o adevărată domnişoară. Nu mai e copilul care poza alături de mama sa acum câţiva ani. E foarte înaltă, are un trup perfect pe care nu se fereşte să îl arate. Tânăra are un chip armonios şi seamănă mult cu mama sa. Are ochii verzi, nasul mic şi buze foarte cărnoase.

Eva Zaharescu se bucură acum de timpul liber pe care îl are, dar se gândeşte şi la viitorul său. Vrea să studieze despre designerul interior, dar şi comunicare şi advertising.

În septembrie 2016, Andreea Berecleanu s-a căsătorit cu medicul Constantin Stan. De atunci sunt de nedespărţit şi încă învaţă multe lucruri unul de la altul. Într-un interviu exclusiv pentru OK! Magazine, Andreea Berecleanu a făcut mărturisirile: "Eu învăţ foarte multe lucruri de la el. Şi eu am mai spus că relaţia noastră, din punctul meu de vedere, a venit la momentul cel mai bun al vârstei mele, momentul în care m-am simţit în stare să-l înţeleg aşa cum trebuie din punct de vedere al maturităţii emoţionale.

Adică la 37-38 de ani, vremea când l-am cunoscut. Iar de atunci tot învăţ. Şi trăiesc alături de un om complet diferit faţă de toate persoanele, bărbaţi şi femei, pe care le-am cunoscut, cu o putere infinită de muncă, cu o energie incredibilă. E un exemplu din punctul ăsta de vedere. Dar îţi spun eu şi ce-a învăţat el de la mine. A învăţat să trăiască sâmbăta şi duminica, să se bucure în weekend, să iasă pe străzi şi să profite de vremea frumoasă."