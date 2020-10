Fugarul Cristian Rizea sfidează autorităţile. Şi-a deschis firmă la Chişinău cu un condamnat în dosarul "Poşta Română"

În decembrie 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care a fost găsit vinovat de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. Politicianul a fost acuzat de DNA că a pretins în mod direct unui om de afaceri suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive.

Banii au fost ceruţi în schimbul promisiunii lui Rizea, îndeplinită ulterior, că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) şi Primăria comunei Chiajna astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi. După sentinţa definitivă, Rizea a dispărut, fiind dat în urmărire generală, până a fost descoperit de Gandul la Chişinău.

După toate aparențele nu derulează nicio activitate lucrativă, însă are venituri suficiente ca să dețină un apartament în cea mai luxoasă zonă a Chișinăului în complexul Crown Plaza Park, de pe str. București 96/1. În plus, politicianul-fugar conduce o mașină de lux, duce copilul la școală privată, întreține o soție casnică și o amantă, iar majoritatea timpului și-l împarte între restaurantele de lux și apartamentul amantei. Sursele noastre indică faptul că Rizea merge aproape zilnic la amanta lui, care locuiește pe adresa Chișinău, str. Lev Tolstoi 24/1, scara 1. Când merge în vizite, parchează automobilul în fața "Supermarket Nr. 1". Anterior ieșeau la plimbare. În ultima perioadă însă nu se văd în afara apartamentului domnișoarei, scrie Gandul.,u toate acestea, fugarul se pare că nu a renunţat la afaceri. Noul său nume apare într-o firmă, Societatea cu Răspundere Limitată REALITATEA-PHG (foto) alături de un alt cetăţean cu probleme penale. De altfel, "Mihai Cristian” se recomandă în Chișinău ca fiind director general al stației TV Realitatea din Moldova, post de televiziune derivat din postul românesc Realitatea TV, controlat de Maricel Păcuraru. Nu poate fi o simplă coincidenţă.

Afaceristul Iulian Ditcov a fost condamnat în luna noiembrie 2014 la trei ani şi şase luni de închisoare în celebrul dosar "Poşta Română", ulterior fiind eliberta condiţionat. Iulian Ditcov, fost administrator al SC Genius Network SRL, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe data de 13 octombrie 2009, el fiind acuzat de spălare de bani. Maricel Pacuraru, patronul Realitatea TV, a fost eliberat conditionat in acelaşi dosar. Judecatoria Braila a decis, pe 16 ianuarie 2017, sa admita cererea de liberare conditionata formulata de Maricel Pacuraru. El a fost pus in libertate joi, in urma deciziei magistratilor. Pacuraru a efectuat 815 zile din pedeapsa totala de 1.460 de zile.

Pe 3 noiembrie 2014, Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat definitiv pe Maricel Pacuraru (foto) si pe fostul director al Postei Romane Mihai Toader la cate patru ani de inchisoare cu executare, in dosarul privind politele de asigurare pentru angajati, in care prejudiciul este de peste patru milioane de euro.

Pe latura civila, instanta i-a obligat pe cei doi, alaturi de alti sase inculpati din dosar, sa restituie Postei Romane suma de 14,3 milioane de lei, la care va fi adaugata dobanda calculata pana la plata efectiva a datoriei.

Conform Gandul, surse din anturajul lui Rizea comentează despre o recentă deplasare a lui Păcuraru la Chișinău special pentru perfectarea înțelegerii cu politicianul fugar. Deal-ul a fost ca Rizea să-și extindă așa-zisele dezvăluiri și la dușmanii lui Păcuraru, în schimb ”Mihai Cristian Luigi” solicitându-i lui Păcuraru să îl sprijine pe Dodon pe canalele media deținute de acesta. Ulterior, Rizea a avut la Realiitatea Plus mai multe interviuri.

Când va fi extrădat în România fugarul Cristian Rizea. Răspunsul oficial al Președinției Moldova Președintele Igor Dodon așteaptă o notă informativă din partea Agenției Servicii Publice și decizia Comisiei pentru problemele cetățeniei și acordării de azil politic de pe lângă Președintele Republicii Moldova, pentru a putea semna decretul privind retragerea cetățeniei moldovenești cetățeanului român Cristian Rizea, fost deputat PSD în Parlamentul de la București, condamnat la 4 ani și 8 luni pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor, anunță realitatea.md.