Firea: "Noi am făcut primul program de testare gratuită pentru profesori şi elevii care au simptome la triajul care se face dimineaţa"

"Din pacate, pe parcursul vacantei executivul a facut promisiuni privind fondurile pentru masti, dezinfectanti, tablete, iar fondurile nu au venit si autoritatile locale trebuie acum sa se descurce, avand fonduri extrem de limitate, pentru ca au cheltuit mult in pandemie. Oricat ar fi de binevoitoare, nu au cum sa le acopere. In Bucuresti am acoperit cheltuielile cabinetelor medicale din scoli, iar primariile de sector restul.

Directorii se tem de inceputul scolii, dar nu pot sa vorbeasca de frica. Cu totii trebuie sa punem umarul ca sa inceapa in bune conditii, dar nu are cum. Ma uit la Bucuresti, unde suntem cat de cat pregatiti, dar colegii mei din orase mici, unde nu au deloc fonduri, cum pot fi ei invinovatiti?

Revenim la ce am zis din aprilie: pentru ca s-a refuzat testarea in masa suntem in situatia de acum. Noi am facut primul program de testare gratuita pentru profesori si elevii care au simptome la triajul care se face dimineata. Nu s-au decontat nici sumele cheltuite pentru carantinarea persoanelor venite in tara in martie, aprilie si mai, in continuare guvernul ne este dator. Priumariile sunt cu bugetul pe minus, traim din credite si din sume ce urmeaza sa fie platite.", a declarat primarul capitalei la România TV.

"Mâine deschidem aplicaţiile pentru testare gratuită"

Gabriela Firea a anunţat măsurile pe care Primăria Capitalei le-a luat pentru a se asigura că începutul anului şcolar se va desfăşura în condiţii optime şi consideră că acei copii care optează pentru a urma cursurile online ar trebui să aibă acest drept şi metodologia nu este deloc complicată.

"Noi maine deschidem aplicatiile pentru persoanele din zona didactica si pentru prescolari, elevi, studenti. Trebuie sa intre pe ASSMP sau pe site-ul primariei. Studentii care invata intr-o facultate din Bucuresti se pot testa gratuit, pentru ca ne dorim sa limitam raspandirea. Parintii sa nu se sperie, testul nu este obligatoriu, dar daca sunt simptome, pariintii vor fi informati si vor merge sa se testeze ca sa vada daca sunt negativi. Nu cred ca este nevoie de acel formular, aruncam multa birocratie catre medicii de familie. Eu cred ca majoritatea familiilor sunt responsabile si pot trimite un formular in care sa spuna daca copilul traieste in casa cu persoane care au alte probleme sau daca copilul are alte probleme.

Pentru scoala online este nevoie de o tabla digitala si un laptop, iar tot ce se intampla in clasa se transmite la copilul care a optat sa invete de acasa. Este simplu, nu trebuie sa ne ascundem dupa birocratie.

Azi am aflat ca legea achizitiilor publice este foarte proasta, ceea ce eu si alti colegi spunem de patru ani de zile. Azi am aflat de la guvern ca e proasta. Ce au facut un an de zile, pentru ca noi am trimis de mult amendamente?

Cand un judet intra in zona rosie, toti elevii trebuie sa invete cel putin doua saptamani exclusiv online.", a completat Gabriela Firea.

Întrebată dacă România se îndreaptă spre faliment, pentru că deja nu se pot acorda majorările prevăzute prin le ge la alocaţii şi pensii, Gabriela Firea a răspuns că, în opinia ei, este nevoie de o mai bună prioritizare.

"Din pacate observam la tot pasul ca se gasesc bugete pentru cheltuieli nevitale, iar cand vine vorba despre alocatii, pensii, ajutor pentru persoanele vulnerabile, bugetele pentru autoritatile locale, pentru ca toate sumele trebuie sa vina de la guvern, nu exista. O mai buna prioritizare trebuie sa faca executivul, iar cand isi va relua si parlamentul activitatea cred ca vor afla unde se duc aceste sume, pentru ca nu avem cum sa nu ne punem semne de intrebare, cand se gasesc bani pentru licitatii pe care le castiga anumiti prieteni ai celor de la guvernare", spune Firea.

"Eu îi încurajez pe bucureşteni să meargă la vot"

Primarul general al Bucureştiului a comentat şi un sondaj în care diferenţa dintre ea şi Nicuşor Dan este foarte mică.

"Pentru mine, cel mai bun sondaj este cel din ziua votului. Si acum patru ani sondajele spuneau ca nu voi castiga si am castigat. Ma bazez pe intelepciunea bucurestenilor ca ne vor evalua pe ce am facut pe parcursul vietii si in ultima perioada, care am fost prezenti si care s-au ascuns, si este important sa intelegem ca acest virus nu se termina in perioada urmatoare. Eu cred ca este mai periculos sa nu mergem la vot, asa ca eu ii incurajez pe bucuresteni sa mearga la vot, sa nu ajungem sa ne conduca cine nu ne-am dorit.

Autoritatile locale vor pune la dispozitie toate materialele sanitare necesare, pentru ca tot greul cade pe ele. Eu cred ca va fi o prezenta mare si cred ca vom afla in ziua votului. Eu ma prezint ca oricare dintre ceilalti 18 candidati.", a adăugat candidatul PSD.

"In acest moment, tratamentul pentru Covid cuprinde tratamente cunoscute, paracetamol. Recomand pentru cazurile grave de la ATI transplantul de plasma sanguina, si stiti ca avem un program pentru stimularea donatorilor de plasma, iar la nivel de vaccin asteptam sa ne spuna UE", a concluzionat Firea.

