Gennady Tkachenko-Papizh este un vrăjitor al sunetelor! Momentul lui a fost plin de emoţie - VIDEO

Este un concurent originar din Ucraina şi a fost al doilea concurent care a primit un Golden Buzz.

Pe YouTube, clipurile cu momentele lui au peste 300 de milioane de vizualizări. Momentul lui Gennady pe scena "Românii au talent" i-a lăsat cu gura căscată pe Smiley și Bartoș, care i-au acordat un Golden Buzz iar acum este finalist.

Gennady a fost finalist şi la Ukraines Got Talent și a primit Golden Buzz la Georgias Got Talent, la Das Supertalent (Germania) și la Britains Got Talent – The Champions.

Gennady a copilărit în Ucraina, în orașul Kolomiya și spune că și-a descoperit talentul încă de mic, ascultând suflul vântului prin găurile din gard. Este actor, iar marele său talent este de a imita diverse sunete, de la de la păsări care ciripesc, la sunetul apei, până la cel de insecte și altele, potrivit prezentării făcute de Pro tv.

La școală îi plăcea să distreze oamenii cu sunetele, așa că a fost poreclit „clovnul". Atunci și-a dat seama că vrea să fie artist. Spune că atunci când cântă, nici el nu înțelege ce face, intră într-o stare anume, se conectează cu Universul.

