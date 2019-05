HOROSCOP IUNIE 2019 CRISTINA DEMETRESCU. O iubire de-o vară răvăşeşte inimi. Casa banilor se prăbuşeşte, iar karma are capricii

HOROSCOP iunie 2019 CRISTINA DEMETRESCU. Este o etapa ce va dura pana in decembrie 2020, mai putin 3 luni si jumatate, din acest ultim an, intre 23 martie si 2 iulie 2020, cand Saturn este in Varsator si devine avantajos pentru voi. Am vorbit despre acest lucru si in previziunile pentru 2018 si poate imi este mai simplu acum sa completez, deoarece multi dintre voi deja v-ati confruntat cu situatii noi. In 2017 cand va povesteam despre ce urmeaza, multi nu ati inteles importanta acestei turnuri de destin, deoarece inca nici nu se prefigurau semnele. Altii poate nici acum nu inteleg ce inseamna asta. Si mai este o categorie de Gemeni ce au facut eforturi mari pana acum pentru a se regasi, sunt deja pe drumul lor si este posibil sa treaca prin anumite schimbari, dar ele vor veni de la sine, fara eforturi uriase. Pentru toti insa, voi preciza ca viata este ca o spirala si pozitionarea in zona de confort pe care multi Gemeni si-o doresc, prin prisma abilitatii lor de a rezolva problemele pe termen scurt, nu ajuta la saltul catre o noua bucla a acestei spirale. Este necesar sa intelegeti cat de folositoare este asumarea unor riscuri, nevoia de evolutie, puterea de renuntare la un trecut inchis, cu conotatie diferita de fuga de responsabilitate, ci din contra, schimbarea mentalitatii ce va tine captivi in suferinta si nemultumire, nevoia de evolutie si tranformare pana la regasirea identitatii intr-un cadru nou, propice, promitator.

Fara acest proces, aparent greoi, dureros, in viitor nu ati avea nici satisfactii, nici revelatii. De ce folosesc cuvantul aparent? Pentru ca procesul este mai greu de inteles, decat de executat sau mai greu pentru cei care opun rezistenta. Mergi cu valul, ai parte de senzatii tari, nu mergi cu valul, sigur, te poti duce la fund. Nu fugiti de schimbare! Poate va intrebati, dar ce presupune schimbarea si cum o identificam?

In primul rand as vrea sa spun ca aceasta metamorfoza a voastra se poate referi la toate planurile, bani, relatii, munca, sanatate. Gemenii au un potential urias, de multe ori sunt doi, trei, chiar patru oameni intr-unul singur, fiecare descriind un tip de personalitate, dar fiecare avand zestrea lui. Insa nu de putine ori unul dintre acestia se manifesta prin a sabota, incurcandu-i pe ceilalti sa ia decizii. Deprimarea, sarcasmul, dualitatea, minciuna in cazul unora, superficialitatea, cat si o forma de libertinaj in cazul unora, impiedica sau fac chiar imposibila identificarea realitatii si gasirea cailor optime. Exista semne ce indica unde trebuie sa schimbati si nu sunt semne desenate pe nisipul de la mare. Poate veti intalni si asa ceva, dar aceste semne la care ma refer eu actioneaza acut pentru modificarea starii voastre. Conflictul dintre voi si voi insiva devine puternic, atunci cand din interior vreti ceva si mintea decide altceva. Ganditi-va la ce anume nu va face sa vedeti viitorul. Relatia conjugala sau o relatie oarecare, serviciul, dependenta financiara de cineva, starea voastra schimbatoare ce pare sa fie un semn al lipsei de adaptare intr-un loc anume, fricile care domina si a caror origine nu o cunoasteti sau nu va incumetati sa le vindecati?, scrie www.astrodex.ro.



Marea problema a acestui an 2019 este ca pentru absolut toate zodiile, Saturn ramane blocat de Nodul Sud Karmic din aprilie pana in octombrie si pentru fiecare in parte aduce o posibila corectie karmica si de destin, in special pentru cei care intarzie sa inteleaga la ce anume ar fi trebuit sa renunte din timp sau ce trebuia sa faca pentru a inchide o etapa si a deschide alta. Saturn, insemnand Timpul, rezulta ca avem de-a face cu doua tipuri de situatii. Fie va treziti in 2019 inghetati intr-o bula de timp in care nu puteti face ce va doriti pentru ca exista auspicii potrivnice, fie transformarea se produce din oficiu, arzandu-se karma intr-un timp foarte scurt, fapt ce duce la anumite pierderi, daca doriti sa treceti in etapa urmatoare de viata, cu succes.

Este foarte complicat de descris ce aduce Saturn conjunct cu Nodul Sud Karmic deoarece depinde de trecutul fiecaruia si ce a facut pana acum. Multi nu ar trebui sa va faceti probleme, doar sa intelegeti ca fiind vorba despre a opta casa astrologica, vorbim despre banii vostri, dar si despre banii firmelor voastre, blocaje financiare ce pot surveni in 2019, motiv pentru care invit la prudenta si cheltuieli masurate, plus conditii contractuale clare cu partenerii, clientii si furnizorii vostri, despre banii pe care ii aveti in comun cu cineva, despre posibile partaje, desi casa mariajului este excelenta, dar aici este vorba despre suprapunerea unor situatii ce nu au fost rezolvate la timp sau de riscuri ce nu stiti ca vi le asumati chiar si intrand increzatori intr-o poveste frumoasa, mosteniri de familie ce intre aprilie si octombrie sunt greu de recuperat, poate chiar stau sub semnul unor litigii.

Intreaga Axa a Destinului aflata pe zodiile Rac/Capricorn, intoarce atentia Gemenilor asupra propriilor finante si investitii si a legaturii acestora cu familia sau traditia lor. Orice ar presupune acest an, daca ceea intentionati sa faceti nu ar depinde de bani, probabil ar fi mai usor de transformat. Daca Destinul in Rac vorbeste despre necesitatea de a fi cat mai independent, de a reusi sa va desprindeti de sub orice gen de tutela dictatoriala referitoare la sursele de finantare, profesionala sau familiala, Karma si Saturn vin cu o mai puternica constientizare, decat a reusit sa faca 2018, despre a va asuma si pierderile sau pretul care va reda libertatea.

Planeta Uranus intoarsa in Berbec de la inceputul lui noiembrie 2018, realizeaza la inceput de an premizele unor situatii neprevazute ce tin si de grupul sau societatea din care faceti parte. Sunt chestiuni personale ce pot fi controlate, dar si chestiuni la scara mai larga ce va pot influenta. Ce cumparati, ce vindeti, ce decizii luati in privinta banilor vostri, cum alegeti sa va cresteti copiii, ce compromisuri de viata faceti, cum taiati aripile altora pentru linistea voastra, depind variabil de o serie intreaga de factori. Simtiti nevoia sa controlati din nou, sa fiti independento si liberi, sa faceti ce simtiti si sa va restabiliti siguranta si de aceea cele expuse mai sus capata o semnificatie deosebita.

Vin cu cateva exemple. O relatie nu mai merge de ani de zile, fie ea de casatorie, fie de parteneriat in afaceri. Ce sa mai zic de o relatie de casatorie transformata intr-o relatie de parteneri de afaceri. Este posibil ca relatia functionala la inceput sa fi avut de suferit in timp poate chiar plecand de la investitiile facute impreuna sau confundarea rolului in familie. Cauza sau efect, eu sfatuiesc ca acei soti implicati in afaceri, intai sa iasa din asociere si sa dea o sansa casatoriei, liberi de alte contracte juridice, macar un an. Doua “mariaje”, unul la Sfat, altul la Registrul Comertului, nu prea merg la nivel astral. Dar sunt si situatii critice in care o relatie nu mai merge nicicum, insa la mijloc sunt banii. Ce faceti in aceasta situatie? Destinul in Rac zice sa plecati la drum, sa faceti ce simtiti si sa deveniti independenti. Karma spune ca in 2019 banii sunt cam blocati si exista cineva mai puternic care controleaza lucrurile si cu care este greu sa negociati sau sa luptati. Exista intelegeri amiabile, prin care puteti fi recompensati, exista procese, iar Gemenii sunt foarte norocosi in 2019 la capitolul Dreptate, exista renuntare sau exista si pierderi. Nu toate relatiile parteneriale sunt profitabile, multe inregistreaza pierderi. O iesire a voastra din peisaj la timpul potrivit va poate salva. Anul acesta spuneam ca aveti succes la procese, insa castigurile sau despagubirile nu pot veni mai devreme de 2020, pentru ca in 2019 apar blocaje sau cheltuieli, chiar, pentru schimbarea decorului.

Daca in ultimii ani ati investit, muncit, construit in tara natala, dar Marele Benefic, Jupiter, aflat pe casa casatoriei va ajuta sa intrati plecati intr-o alta tara, departe de locurile natale, asta este, doar n-o sa refuzati cererea in casatorie pentru ca v-ati legat de investitiile facute. O sa va intrebati, daca trebuie sa aruncati totul pe geam, toata munca? Nu. Puteti vinde, poate chiar putin in pierdere, ca nu prea e timp, insa asa cum spuneam, sunteti intr-o bucla de renastere, nu mai plangeti referitor la cat ati muncit sau ati investit. Niciodata, dar niciodata, cineva nu trebuie sa se depaseasca pe sine muncind din greu, pentru a-si asigura batranetile si pensia. Muncesti daca vrei, daca poti si traiesti prezentul fara sa te legi prea tare de el, fiind pregatit oricand de schimbare. Daca te indopi la pranz, nu o sa-ti tina de foame si seara. Dar vei asimila mai mult decat ai nevoie si apoi te vei misca greu. In fata aveti o noua viata. Acest aspect este valabil si pentru Gemenii ai caror parteneri decid sa paraseaca tara sau sa se se mute intr-un alt oras, luandu-va chiar pe nepregatite.

Doua lucruri vreau sa subliniez. Mare parte din ajutor va poate veni prin curajul, viziunea si spiritul de explorare al partenerilor de viata, acolo unde relatiile sunt vii sau noi. Pot exista divorturi, relatii care se termina providential, dar acest luru va va forta sa va puneti pe un nou drum. Cumva, influenta pozitiva vine prin relatii. Al doilea lucru este ca pentru Gemenii care se gandesc sa plece din tara, viitorul este foarte greu de vazut pana la 3 mai 2019, asa ca, daca se poate, amanati orice plecare dupa aceasta data.

In 2019 pot exista procese referitoare la revendicarea unor proprietati, mosteniri, castigul va fi al vostru, circuitul banilor se va face mai greu. Unele rude pot fi plecate din tara si nu este usor sa stabiliti intalniri cu acestea in vederea definitivarii succesiunilor. Timpul este important, pentu ca multi dintre voi ati inceput inca de anul trecut sa faceti planuri pentru noi afaceri. Acest gen de blocaj il poate aduce 2019. Vrei sa faci o investitie, ai proiectul, dar inca sunt nerezolvate chestiuni ce trebuie sa deblocheze banii.

Creditele se obtin greu in 2019. Aveti casa, dar banii vin greu. Grabiti-va sa faceti asta pana in luna aprilie sau dupa octombrie, sau pe tot parcursul anului, negociati sau lasati de la voi. Procesele de vanzare se deruleaza greu. Depindeti de mai multi factori. Nu faceti planuri riscante. De intamplat se intampla, dar intr-un ritm mai dificil. Poate veti spune, “Am pierdut o casa pe care mi-o doream pentru ca banca m-a plimbat sau un alt client m-a incurcat”. Nimic nu este mai gresit. Ori acea casa nu trebuia sa fie a voastra, ori daca ati achitat deja un avans, renegociati, prelungiti termenele, deoarece toti isi vor da seama ca este o problema de “timing” in 2019.

Cei care au firme, calculati bugetele cumpatat si nu va aruncati prea mult anul care vine. Atentie la clienti rau platnici si blocaje financiare din partea acestora!

Faceti toate eforturile necesare sa rezolvati toate aceste chestiuni de ordin financiar. Nu va plangeti de cheltuieli prea mari. Asta sa fie ultima problema. Posibil sa nu aveti nicio grija, in afara faptului ca nu mai puteti economisi. Chiar si in acest context, cei cu prea multe proprietati, pot scoate parte din acestea la vanzare. Degeaba ai bani blocati in imobile, daca mori de foame sau viata este monotona.

In 2019 riscati sa ramaneti foarte usor fara bani, daca imprumutati cui nu trebuie, daca faceti schimburi valutare la momente nepotrivite, daca va laudati ca aveti bani sau daca nu mergeti pe surse sigure de tranzactii, fie ele si online.

As mai preciza la acest capitol si anume faptul ca perioada eclipselor ianuarie (5/6, 20/21), iulie (2, 16/17) si 26 decembrie poate infuenta mai puternic deciziile voastre referitoare la bani.

Luna Neagra, numita si Lilith ramane pana la 3 mai pe casa strainatatii, studilor superioare si pe casa cultivarii spiritului spre credinta si alte cai de evolutie. Unii veti fi tentati sa renuntati la studii superioare, sa plecati din tara pentru a face bani. Nimic mai gresit! Altii veti fi fortati sa faceti asta din cauza unor probleme de familie. Saturn in Capricorn si intreaga axa de Destin pe Rac/Capricorn leaga deciziile Gemenilor de situatii ce au legatura cu familia, parintii. Daca nu va veti grabi, optand catre drumul scurt, s-ar putea sa mai existe inca o cale si inca una, in asa fel incat sa nu fiti victimele propriei familii. Nu plecati din tara pentru ca pleaca familia, decat daca sunteti minori.

Cei care doresc sa faca concedii in strainatate, au auspicii mult mai bune dupa 3 mai. Cei care vor sa dea la facultate, se tot framanta pana la 3 mai nestiind care este adevarata optiune. Cei care deja studiaza in invatamantul superior, se confrunta cu dificultati tot pana la 3 mai. Aceste restante sunt ca urmare a intregului an 2017, in care o serie de probleme v-au incetinit, nemailasandu-va sa va concentrati asupra studiului. Dezorientarea spirituala este si ea acolo. Luptati cu voi insiva pentru a gasi un sens in ceea ce se intampla si cum uneori nu gasiti, biserica si Dumnezeu devin tapi ispasitori. Nimic nu este mai gresit. Cei care vor reusi sa lupte cu propria politica distructiv, cu mentalitatea lor rationala, vor depasi mult mai usor schimbarile servite pe tava de 2019. Daca insa doriti sa mergeti pe cai spirituale mai putin batatorite, aveti grija totusi, ca ideologia nou imbratisata sa nu stea chiar la 180 de grade diferenta fata de ceea ce ati simtit pana acum. Spiritualitatea vorbeste pe limba voasta si trebuie sa ajute sa va regasiti, nu sa va indepartati de voi. Un caz aparte este al Gemenilor ceruti in casatorie de persoane de alta religie. Astrograma momentului spune sa nu schimbati religia, ci sa faceti eforturi in a va pastra aceasta identitate.

Profesional avem contabilizate ca rezerve eforturi facute anul trecut, realizari chiar, dar si pentu intarziati, 2019 incepe cu sansa unui nou loc de munca. Asa cum spuneam Destinul intra pe casa banilor si multi tineri vor sa munceasca. In special pentru tineri, Luna Neagra ce trece din 3 mai pe casa carierei si a sefilor aduce o oarecare dezorientare profesionala, o destul de proasta relationare cu notiunea de autoritate, dar cei ce se vor concentra doar pe liberatatea financiara, nu vor fi prea afectati de acest tranzit.

Dezorientarea profesionala, proasta relationare cu sefii sau lipsa de respect fata de autoritatile statului ce creeaza dezamagire, toate acestea stau la baza nevoii de schimbare a Gemenilor mai maturi. Tot raul ar putea fi spre bine. Un posibil blocaj al lui 2019 vine de la datoriile Gemenilor la banci. Chiar si constienti de nevoia unei schimbari, exista teama ca nu va veti descurca. Sunteti una dintre putinele zodii, poate chiar unica, ce poate munci cat doi. Doua joburi, doua specializari, doua directii diferite. Este momentul sa mai adaugati ceva, acel hobby in care nu ati crezut niciodata ca in ceva serios. Acel hobby, poate aduce bani anul acesta si va poate salva din blocajul in care sunteti. Inca din ianuarie aveti o scanteie astrala ce poate fi transformata intr-o flacara puternica. Trebuie sa cautati oamenii potriviti, ce va pot ajuta sa promovati la rang de profesie un talent inascut.

Chiar din februarie, grupul de prieteni, altadata ocupant al locului intai in viata voastra, ar putea fi inlocuit printr-un salt al vostru, de preocupari mai serioase, ce va obliga sa valorificati mai atent timpul. Invatati sa selectati unele intalniri, evaluati eficenta lor in raport cu alte pierderi inevitabile legate de factorul Timp si schimbati vitejeste sensul de mers in viata. 9 ani de aici inainte, veti invata multe despre raportul de forte aflat pe casa prietenilor sau grupurilor carora apartineti.

Din 7 martie Uranus intra pentru 7 ani tot pe o casa dificila, o casa astrologica ce are legatura cu puternice transformari in constiinta voastra. Cat de bland va fi Uranus travesand o casa a incercarilor, dar si a iluminarii, depinde de transformarile ce au loc intre decembrie 2017-decembrie 2020. Atentie in 2019 la probleme medicale ale dintilor, ce tin de ORL sau tiroida. Intre 15 februarie si sfarsitul lui martie poate aparea riscul unor interventii chirurgicale, pe acest sector, implanturi etc. In martie atentie la probleme medicale aparute la drumuri lungi sau scurte. Problemele medicale pot reveni in decembrie si Gemenii trebuie sa mai fie atenti la sanatatea organelor genitale, dar posibil sa fie victimele unor raniri sau infectii. Sanatatea parintilor, in special a tatalui este o pritoritate in 2019.



Cu toate aceste previziuni greu de inteles pentru unii din voi, insa pentu altii deja intelese prin experientele aflate deja in derulare, este greu de crezut ca acest an este de fapt unul foarte bun. Jupiter, Marele Benefic este pe axa voastra, Gemeni /Sagetator. Pentru cei care sunt interesati de o casatorie, este cel mai bun an. Sunt bine aspectate primele casatorii, relatiile noi. Relatiile de casatorie ce au avut probleme, dar pentru care inca exista iubire si speranta, 2019 vine cu vindecari, chiar daca acestea sunt generate de niste situatii limita, ce pe multi ii aduce chiar in pragul divortului. Cu ocazia aceasta vad ce au de vazut si repara ce au de reparat. Jupiter poate aduce doar adevar, impacare, echilibrare. Toate acestea trebuie sa aiba loc pe fondul obligatoriu al unor schimbari. Multi nu isi dau seama ca ei insisi genereaza poblemele. Au mai tradat pe ici pe colo, dar nu leaga consecintele de cauza. Ce sa-i faci? 2019 scoate adevarul la suprafata si ori il vedeti si il acceptati, ori va chinuiti in continuare.



Relatiile moarte primesc si ele ajutor, prin curajul si providenta de a iesi din ceva toxic. Asa cum v-am spus, exista si riscul unor procese, dar ele sunt in favoarea voastra. Ianuarie si noiembrie, pe acesta casa astrologica a casatoriei, parteneriatelor, proceselor, aveti chiar doi benefici, Jupiter si Venus, asa ca profitati din plin.

Inca un aspect al lui 2019 este ca in dragoste trebuie sa urmariti iubirea adevarata. Abandonati cu desavarsire ideea unor relatii pasagere sau bazate doar pe atractie fizica. Aveti nevoie sa va refaceti energia, nu sa o pierdeti. As spune ca pentru multi genul acesta de relatii pasagere, extraconjugale sau de de frica singuratatii pot fi chiar periculoase. Exista riscul aparitei unor sarcini nedorite, dar si alte probleme ce pot decurge daca nu va urmati sufletul.



Iunie si septembrie sunt luni extrem de aglomerate, asa ca aveti grija sa nu inghesuiti prea multe in perioada aceea. Mai ales zodiile duble, printre care si Gemenii, fiind prima din Zodiac de acest gen, sunt prinse aproape tot anul in Crucile Duble formate prin tranzitul planetelor in Gemeni, Fecioara, Sagetator, Pesti, ce evoca Karma de Ignoranta si Superficialiate, asa incat fiti atenti, fiti pe faza, dezvoltati spiritul civic, faceti lucrurile la timpul lor, sacrificati ceva acolo unde este nevoie, folositi-va potentialul, dati ce-i mai bun din voi.