Horoscop saptamanal BANI si SUCCES, 1-7 IUNIE 2020. E ultima saptamana din mai. Cum stai cu lichiditatile?

Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 1-7 IUNIE 2020, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana. Prima eclipsa a verii incepe sa-si arate semnele. Eclipsa de Luna plina in penumbra din Sagetator este prima de acest fel dupa 8-9 ani. Da timpul inapoi si gandeste-te ce s-a intamplat in 2011-2012? Care a fost problema majora atunci? Ce-ti lipsea atunci?