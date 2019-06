Hoteluri ucigaşe: trei persoane şi-au pierdut viaţa după ce au căzut din balcoane

Turistul britanic a fost găsit decedat după ce a căzut vineri de la etajul al doilea al unui hotel aflat în staţiunea balneară Magaluf, ce are reputaţia unui spaţiu al exceselor de toate felurile, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Gărzii Civile.



Anchetatorii încearcă să stabilească dacă tânărul "s-a aruncat intenţionat sau dacă a căzut în urma unui accident", a adăugat el, fără să fie în măsură să precizeze dacă victima consumase alcool sau stupefiante.



Un german de 35 de ani a căzut joi de la etajul al doilea al hotelului său din Palma de Mallorca şi a suferit răni grave, a precizat o sursă apropiată de anchetă, care a refuzat să fie citată.



Potrivit acelei surse, bărbatul german, aflat în stare de ebrietate, se trezise în camera sa de hotel cu puţin timp înainte de a cădea din balcon, informează Agerpres.

Citeşte şi Trei turişti americani au murit în mod misterios, în Republica Dominicană. Un cuplu din acelaşi hotel a depus mărturie



Un australian de 30 de ani a suferit la rândul lui răni grave după ce a căzut luni de la al doilea etaj al hotelului Ibiza aflat pe insula cu acelaşi nume, potrivit Poliţiei locale.



Căderi ale unor turişti din balcoanele unor hotelurilor sunt raportate în fiecare an în Insulele Baleare, dar şi în alte staţiuni balneare spaniole, potrivit Agerpres.



Unele dintre aceste cazuri sunt simple accidente, însă altele reprezintă cazuri de "balconing" o practică extremă şi periculoasă, adeseori rezultatul unei provocări, care constă în salturi efectuate de turişti din balconul unui hotel pentru a încerca să plonjeze în piscină sau pentru a ajunge într-un alt balcon.



Ministerul de Externe din Marea Britanie are pe site-ul său o secţiune rezervată căderilor din balcoane, prin care îi avertizează pe turiştii britanici din Spania asupra acestor pericole şi le cere "să nu îşi asume riscuri nesăbuite (...), mai ales atunci când se află sub influenţa alcoolului sau a drogurilor".