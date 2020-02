Imagini şocante! Un copil a fost bătut cu bestialitate de un polişist. I-a spart capul cu bastonul - FOTO

"Un polițist îi crapă capul unui tânăr suporter cu bastonul său în timp ce o femeie se aude strigând: 'Ce îi faceți copilului meu?'", anunță The Sun în deschiderea materialului.

O anchetă a fost deschisă după ce un copil de 16 ani a ajuns la spital, în urma confruntărilor violente dintre fani și poliție. Tânărul a fost lovit în cap cu un baston de un agent, înaintea partidei dintre Barnsley și Sheffield Wednesday. Totul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale.

Imediat după ce a fost lovit, tânărul a căzut la pământ cu capul spart. Mama acestuia a intervenit: "E copilul meu, idiotule!", i-a strigat aceasta polițistului care tocmai îi lovise cu bestialitate copilul.

Mai mulți fani s-au strâns și l-au acuzat pe agent pentru violența de care a dat dovadă față de copil. Ulterior, a fost deschisă o anchetă.

Get this shared about #barnsleyfc #swfc, @syptweet absolute disgrace!! Lad doesn’t look older than 16 and been smashed around head by an officer