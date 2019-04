IRINA BEGU - KRISTINA MLADENOVIC LIVE VIDEO ONLINE STREAMING, la Fed Cup 2019

IRINA BEGU - KRISTINA MLADENOVIC LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Irina Begu o întâlnește azi, pe Kristina Mladenovic, locul 66 WTA, în semifinalele Fed Cup România - Franța. Meciul dintre Begu și Mladenovic este programat să înceapă în jurul orei 17.00. Evoluția slabă a Mihaelei Buzărnescu din meciurile împotriva Cehiei și cea din meciul de ieri l-a determinat pe căpitanul Florin Segărceanu să o înlocuiască în ultimul moment cu Irina Begu, anunță www.digisport.ro. Begu - Mladenovic este LIVE TEXT pe RomaniaTV.net și LIVE VIDEO pe DigiSport 1.

În cazul în care scorul va fi egal, va urma meciul decisiv de dublu, în care ar urma să se întâlnească Irina Begu/Monica Niculescu şi Caroline Garcia/Kristina Mladenovic. În cealaltă semifinală, la Brisbane, Australia s-a impus cu 3-2 în fața Belarus.

Irina Begu şi Monica Niculescu trebuiau să facă pereche la dublu. În condiţiile în care bucureşteanca va termina meciul său de simplu cu doar câteva zeci de minute înainte de startul dublului, e foarte probabil ca ea să nu mai joace.

Raluca Olaru, cu rezultate foarte bune în startul acesta de sezon, ar putea să facă echipă cu Niculescu. Nu în ultimul rând, e posibil ca Halep să evolueze şi la dublu, mai ales că a avut rezultate bune la Miami.

"Ar fi şi aceasta o posibilitate (n.r. să joace Halep), dar asta se va decide doar după meciul patru, după ce fetele îşi vor evolua starea fizică", a mai spus Cruciat.

Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, duminică, la Rouen, cu scorul de 6-7 (6), 6-3, 6-4, pe Caroline Garcia, locul 21 WTA, iar România conduce cu scorul de 2-1 în întâlnirea cu Franţa din semifinalele Cupei Federaţiei.

Derbiul întâlnirii Franţa - României a oferit un meci de o mare calitate, de o spectaculozitate şi tensiune ridicate. Cele mai bune jucătoare ale echipelor au ridicat publicul în picioare prin frumuseţea loviturilor lor, oferind trei ore de tenis extrordinar, cu mingi pe liniile terenului, cu răsturnări de scor şi cu echilibru păstrat până în final. Spiritul de luptătoare al Simonei Halep şi nivelul ridiat loviturilor ei au triumfat din nou, iar România este mai aproape de finala FedCup.

Garcia a început furtunos meciul cu Halep, la fel ca în partida cu Buzănescu. Agresivă, în spatele unui serviciu puternic, franţuzoaica a găsit unghiurile cele mai ample, diagonalele cele mai eficiente şi a făcut 4-0 în 16 minute, cu un prim break în ghemul al doilea şi altul în ghemul al patrulea. Simona Halepa intrat greu în meci, fiind compleşită de precizia şi forţa loviturilor adversarei.

Însă exuberanţa din jocul Carolinei Garcia nu a ţinut. Tot la fel ca în meciul cu Buzărnescu, nivelul prestaţiei ei a scăzut, iar Halep s-a transformat din victimă în agresor. Ea a liftat mai mult mingile, împiedicând-o pe rivală să le mai plesnească din orice poziţie, a devenit mai ofensivă şi servit mai bine. După un rebreak la 0, Halep a întors scorul cu alte patru ghemuri luate la rând şi a preluat conducerea cu 5-4, urmând a servi pentru set. După ce a condus cu 30-0, fostul ldier WTA a cedat aproape gratis ghemul după o dublă greşeală.

Pentru că nici Simona Halep nu a putut menţine ritmul ridicat pe care îl impusese cinci ghemuri la rând, Garcia a condus cu 6-5 şi 15-40 pe serviciul româncei, dar Halep a reuşit să ducă setul în tie-break. Jucătoarea română a avut prima minge de set la scorul de 6-5, dar nu a fructificat-o şi Garcia s-a impus cu 7-6 (8-6), după 71 de minute de joc. La 6-6, Simona Halep a alunecat şi a căzut, dar a continuat partida.

Simona Halep a jucat din nou cel mai bun tenis în debutul setului secund, când a condus cu 3-0, după un break în ghemul al doilea. Românca nu a păstrat avantajul, s-a mişcat mai greu pe teren, iar Garcia a revenit în joc şi a egalat, la 3.

La 4-3 pentru ea, Halep a cerut intervenţia fizioterapeutului pentru o problemă la pulpa piciorului stâng. Această accidentare nu a reprezentat o piedică pentru sportiva română, care a câştigat următoarele două ghemuri - cu break la 4-3 - şi a câştigat setul cu 6-3, după două ore de joc. În ultimul ghem al setului secund, Garcia a condus cu 30-0 pe serviciul rivalei, dar Halep a întors scorul.

Decisivul a fost foarte echilibrat. Halep şi-a făcut mai greu serviciul, Garcia a avut trei mingi de break, dar s-a mers cap la cap până la 4-4. La acest scor, franţuzoaica a comis două duble greşeli, primele din meci, după ce tot setul a fost impecabilă la acest capitol. Românca a obţinut break-ul la prima minge avută şi a preluat conducerea cu 5-4, apoi a închis partida cu 6-4, după două ore şi 57 de minute de joc.

După prima zi a întâlnirii din semifinalele FedCup, Franţa şi România au fost la egalitate, scor 1-1.

În primul meci al zilei de sâmbătă, Simona Halep, locul 2 WTA, a învins-o, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial. Apoi, Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a fost învinsă, cu scorul de 6-3, 6-3, de Caroline Garcia, locul 21 WTA, în al doilea meci al semifinalei FedCup Franţa - România de la Rouen.

Duminică, va urma partida Kristina Mladenovic, locul 66 WTA - Irina Begu, locul 83 WTA, şi dacă va fi cazul, meciul de dublu Caroline Garcia/Kristina Mladenovic - Irina Begu/Monica Niculescu. Căpitanii celor două echipe pot opera schimbări în rândul jucătoarelor care vor evolua în aceste partide.

HALEP - GARCIA 6-7, 6-3, 6-4. Game, set şi meci în Fed Cup 2019! Franţa-România 1-2

România este pregătită să scrie istorie și să ajungă, în premieră, în finala Fed Cup. Tricolorele intră în ziua decisivă la egalitate cu Franța, 1-1, după ce, sâmbătă, Simona Halep a învins-o pe Kristina Mladenovic, cu 6-3, 6-1, iar Mihaela Buzărnescu a pierdut în fața Carolinei Garcia, 3-6, 3-6.Simona Halep a transmis un mesaj solid sâmbătă, când a învins-o fără emoții pe Kristina Mladenovic, scor 6-3, 6-1. Campioana en-titre de la Roland Garros a arătat excelent la revenirea pe zgură, a fost scutită de probleme fizice și a demonstrat de ce e numărul 1 al României și una dintre cele mai constante jucătoare ale lumii.

Halep - Garcia 6-7, 6-3, 6-4, victorie după un meci fantastic pentru Simona

HALEP - GARCIA 6-7, 6-3, vom avea set decisiv

HALEP - GARCIA 6-7, primul set s-a decis la tie-break, 6-8

Franța - România Fed Cup. Programul zilei de duminică

Caroline Garcia - Simona Halep (14:00, LIVE VIDEO AICI Digi Sport 1)

Kristina Mladenovic - Mihaela Buzărnescu (16:00, Digi Sport 1)

Mladenovic / Garcia - Niculescu / Begu (18:00, Digi Sport 1)

Azi, misiunea Simonei va fi una mult mai complicată. Dă pe peste Caroline Garcia, o jucătoare avantajată de condițiile indor din sala de la Rouen. Revenită la lot la insistențele căpitanului nejucător Julien Benneteau, Garcia a făcut un meci solid cu Mihaela Buzărnescu, astfel că meciul de azi e un adevărat blockbuster.

Raportul meciurilor directe e unul covârșitor în favoarea Simonei Halep, care o conduce pe Caroline Garcia cu 5-1 în raportul meciurilor directe. Ultima oară, cele două s-au întâlnit în 2018, în sferturi la Montreal, iar românca s-a impus cu 7-5, 6-1. Pe zgură, cele două s-au înfruntat o singură dată, la Roma, în 2018, când Simona a fost de asemeena învingătoare, 6-2, 6-3.

Partida ar trebui să fie urmată, după ora 16:00, de duelul dintre Mihaela Buzărnescu (30 WTA) și Kristina Mladenovic (66 WTA), însă Florin Segărceanu și Julien Benneteau, căpitanii nejucători ai celor două echipe, ar putea recurge la modificări în lot.

Franța - România Fed Cup | Schimbare în echipa noastră

Mihaela Buzărnescu a părut apăsată de miza partidei cu Garcia și, cel mai probabil, Florin Segărceanu o va trimite în luptă pe Irina Begu, pentru a se bate cu Mladenovic pentru un punct ce se poate dovedi decisiv. Chiar și căpitanul-nejucător a lăsat să se înțeleagă acest lucru.

”Bineînțeles că o jucătoare poate evolua, duminică, în două meciuri”, a spus căpitanul României, făcând referire, cel mai probabil, la Begu.

”Sper mâine, indiferent de cum va evolua jucătoarea care va fi pe teren, a României, noi o vom susține și le mulțumim suporterilor, i-am simțit aproape aici”, a spus și Mihaela Buzărnescu.





Ieşită învingătoare din partida cu Kristina Mladenovic, 6-3, 6-1, Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) e pregătită să o înfrunte pe Caroline Garcia, prima rachetă a Franţei, în deschiderea zilei de duminică din semifinala Franţa - România.

"Am jucat acum doi ani ultima dată contra ei, mi se pare că joacă la fel. Nu mai are aceeaşi încredere ca în trecut, dar jocul ei e dificil. Mă bucur mult că am câştigat meciul, cred că e un punct important pentru ţara noastră", a declarat Simona, pentru Digi Sport, înainte să se refere la duelul cu Garcia şi să vorbească despre motivaţia suplimentară pe care o are când joacă pentru România: "Am jucat de multe ori cu Garcia, şi pe zgură, sunt încrezătoare şi ştiu ce trebuie să fac. Va fi greu, e Fed Cup, totul se schimbă, dar sunt pregătită şi mâine o să dau totul. Pe teren, când intru, sunt 100% şi doresc să câştig fiecare meci. Aici joc pentru ţară, mă motivez şi mai mult. Îmi doresc mult să câştigăm această partidă şi să ajungem în finală, dar e drum lung până acolo".

Susţinută de multe personalităţi, printre care Emil Boc, Rică Răducanu, Virginia Ruzici sau Ion Ţiriac, Simona a vorbit frumos despre miliardarul român în care vede o importantă sursă de inspiraţie: "M-a motivat foarte mult domnul Ţiriac, îi mulţumesc că a venit. Mă ajută, îmi dă încredere, mereu sunt motivată când îl văd. Publicul, ce să spun? A fost fabulos!", a mai spus Simona. Meciul Caroline Garcia - Simona Halep se joacă duminică, de la ora 14:00, şi are o importanţă aparte în stabilirea echipei calificate în finală. Va fi urmat de duelul rachetele cu numărul doi al celor două echipe, rămânând de văzut dacă Julien Benneteau şi Florin Segărceanu vor merge cu Kristina Mladenovic şi Mihaela Buzărnescu, aşa cum s-a întâmplat sâmbătă. Mesaj pentru Țiriac

Ion Țiriac a fost prezent în tribunele Sălii Kindarena din Rouen la semifinala de Fed Cup dintre Franța și România. Omul de afaceri a luat loc lângă George Cosac, președintele Federației Române de Tenis, acolo de unde a văzut, prima dată, partida Simona Halep - Kristina Mladenovic, câștigată de numărul 2 WTA, scor 6-3, 6-1.

La finalul partidei, Simona Halep a ținut să îi mulțumească lui Ion Țiriac, pentru faptul că a fost prezent la meci.

"M-a motivat tare mult și îi mulțumesc domnului Țiriac că a venit. Mereu sunt concentrată, mereu sunt motivată atunci când îl văd. Mă ajută tare mult, îmi dă încredere, iar publicul a fost fabulos, o energie pozitivă și au fost mult mai gălăgioși, în sensul bun, decât francezii", a spus Simona Halep, în exclusivitate la Digi Sport.

După prima zi, Franța și România se află la egalitate, scor 1-1, după ce Mihaela Buzărnescu a pierdut partida cu Caroline Garcia, scor 3-6, 3-6.

Garcia promite luptă

Caroline Garcia a oferit prima reactie dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu si egalat la 1 scorul intalnirii dintre Franta si Romania din semifinalele Fed Cup.

Tenismena din Hexagon s-a impus in doua seturi, dar nu e prea multumit de evolutia ei: "Am fost frustrata in timpul meciului, i-am spus antrenorului ca nu joc ce vreau, dar el a fost mai multumit decat mine. Mihaela e o jucatoare periculoasa, poate schimba foarte repede ritmul si directia".

In primul meci al zilei de duminica, Garcia va da piept cu Simona Halep si e constienta ca are nevoie de un joc mai solid pentru a o invinge.

"Mi-as dori sa fiu ceva mai agresiva, sa am un nivel mai solid pentru ca maine joc impotriva Simonei Halep", a continuat jucatoarea aflata pe locul 19 in ierarhia WTA.

Intrebata de atmosfera incendiara creata de suporterii romani prezenti in sala de la Rouen, Garcia n-a parut deranjata: "Ma asteptam la o atmosfera de genul. Stiu ca o urmaresc (suporterii romani - n.red.) peste tot pe Simona".

6-3, 6-3 a fost scorul jocului dintre Caroline Garcia si Mihaela Buzarnescu.

Franța - România Fed Cup | Gazdele, mulțumite de rezultatele din prima zi



Antrenorul echipei de Fed Cup a Franţei, Julien Benneteau, este mulţumit de scorul înregistrat după prima zi a semifinalei cu România. "Am relansat meciul după ce Caroline Garcia s-a impus în faţa Mihaelei Buzărnescu", a spus antrenorul gazdelor de la Rouen. Benneteau crede că echipa sa este în grafic şi a lăudat-o pe Kristina Mladenovic, chiar dacă a pierdut în faţa Simonei Halep.

"Este aşa cum ne-am aşteptat înainte de acest wekeend, vorbisem cu stafful meu că ar putea fi 1-1 după prima zi. Când joci cu locul 2 în lume e normal, ierarhiile au fost respectate azi. În primele 45 de minute Kristina a jucat foarte bine, a fost un meci strâns, s-a practicat un tenis de înaltă calitate.

Dar cu o adversară precum Halep şi când scorul este echilibrat trebuie să rezişti presiunii. Simona a ridicat puţin nivelul şi a câştigat. Dar nu am nimic de reproşat Kristinei,a jucat formidabil şi ea a părut mulţumită de joc, de atitudine. Jocul Simonei nu e o surpriză, este o jucătoare puternică şi eficientă. Iar Caroline Garcia a reuşit un rezultat bun, chiar dacă ea a fost cam nemulţumită, dar a învins cu 6-3, 6-3, e bine", au fost concluziile lui Julien Benneteau.

Franța - România, Fed Cup | Componența echipei României

Simona Halep (2 WTA)

Mihaela Buzărnescu (30 WTA)

Irina Begu (83 WTA)

Monica Niculescu (132 WTA)

Raluca Olaru (34 WTA la dublu)

Franța - România, Fed Cup | Componența echipei Franței

Caroline Garcia (21 WTA)

Pauline Parmentier (53 WTA)

Alize Cornet (55 WTA)

Kristina Mladenovic (66 WTA)

Fiona Ferro (92 WTA)