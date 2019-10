Articol publicat in: Economie

Johnson & Johnson trebuie să plătească 8 miliarde de dolari despăgubiri unui bărbat după ce i-au crescut sânii

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net Un bărbat a dat în judecată Johnson & Johnson după ce a consumat medicamente antipsihotice, iar efectul a fost unul groaznic. Foto: a1.ro Bărbatul, Nicholas Murray, a dat în judecată firma Johnson & Johnson pentru că i-au crescut sânii după ce i s-a prescris un medicament în timp ce era minor. Citeşte şi Johnson & Johnson, obligată să plătească despăgubiri de 4,7 miliarde de dolari. Pudra sa de talc creşte riscul de cancer O instanță din Philadelphia a ordonat marți, multinaționalului Johnson & Johnson (J&J), să plătească 8 miliarde de dolari bărbatului pentru efectele adverse apărute în urma consumului pastilelor prescrise de medic. Medicamentul a apărut în 1993 pentru tratarea schizofreniei şi episoadelor de manii bipolare la adulţi. În august, un judecător din Oklahoma a ordonat companiei J&J să plătească 572 milioane dolari în ceea ce a fost considerat primul proces judiciar de amploare din țară pentru criza de opioid. Anul trecut, un alt juriu din Missouri a ordonat J&J să plătească 4.690 de milioane de dolari către 22 de femei și familiile lor, care dau vina pe un alt medicament pentru că au făcut cancer ovarian. Johnson & Johnson a recurs toate aceste fapte după verdictul instanțelor. loading...

