Klaus Iohannis face declaraţii de presă la ora 18 după ce CCR l-a obligat să renunţe la desemnarea lui Orban în funcţia de premier

Curtea Constituţională a României a stabilit, luni, că există conflict juridic între preşedinte Klaus Iohannis şi Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban în funcţia de premier, anunţă România TV.

Președintele Iohannis va fi obligat să trimită Parlamentului o nouă propunere de premier care va putea strânge o majoritate. Potrivit G4Media.ro, decizia a fost luată cu 7-2, Simina Tănăsescu și Livia Stanciu au votat împotriva admiterii conflictului.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, la România TV, că preşedintele Klaus Iohannis este obligat să pună în aplicare cât mai repede decizia CCR şi să renunţe la desemnarea lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier.

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a reacţionat, luni, pe Facebook, după ce Curtea Constituţională a României a stabilit că există conflict juridic între preşedinte Klaus Iohannis şi Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban în funcţia de premier.

"Acum mai mult ca niciodata suntem OBLIGATI sa mergem cu totii in fata poporului! Alegerile Anticipate devin prioritate de rang ZERO!

Incredibil, absolut anormal si ilogic ce au facut Judecatorii rosii din CCR, pur si simplu vor sa blocheze Anticipatele si sa arunce Romania in haos. Sesizarea lui Ciolacu si Corlatean facuta pe existenta unui conflict juridic constitutional intre Presedinte si Parlament a fost admisa de catre judecatorii rosii din CCr", a scris Rareş Bogdan pe Facebook.

Şi Marcel Ciolacu a reacţionat după ce CCR a admis sesizarea PSD, iar Klaus Iohannis este obligat să desemneze alt premier, afirmând că "democraţia funcţionează încă în România".

"Să vedem comunicatul de presă şi apoi motivarea, apoi o să venim cu un punct de vedere. (...) Eu nu am văzut acest lucru (că desemnarea lui Ludovic Orban ca premier a fost neconstituţională - n.r.), aştept comunicatul oficial al Curţii şi, nu în ultimul rând, motivarea şi vom vedea. Mă bucură că democraţia funcţionează încă în România", a spus Marcel Ciolacu.