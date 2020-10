Klaus Iohannis, declaraţie de presă la Cotroceni după ce România a trecut de pragul de 6.000 de infectări COVID în 24 de ore

Declaraţia preşedintelui Klaus Iohannis vine după ce Grupul de Comunicare Strategică a anunţat joi 6.481 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2 în 24 de ore. Potrivit GCS, 83 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit. La Terapie Intensivă sunt internate în prezent 868 de persoane infectate cu SARS-COV2.

De câteva zile, Franța și Germania au reintrodus carantina la nivel național, din cauza valului uriaș de infectări cu coronavirus. La fel şi Spania. În România, autoritățile susțin că, cel puțin deocamdată, nu se va lua o astfel de măsură.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat, joi, că urmează trei, patru săptămâni grele în lupta cu pandemia de COVID-19, în care autorităţile încearcă să limiteze creşterea numărului de cazuri, pentru a se putea ajunge la un platou.

"Autoritățile nu au în discuție un lockdown în perioada sărbătorilor de iarnă, a declarat, joi, la Constanța, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. „Nu avem în discuție acest lucru. La fiecare unitate locală se aplică restricțiile, când e cazul.”, a spus acesta.

În ce-i privește pe românii care vor să vină acasă de sărbători, conform ministrului Sănătății, condițiile rămân neschimbate.

"După cum știți, sunt acele condiții. În măsura în care vin pentru trei zile, vin cu un test negativ. Când vin pentru o perioadă mai lungă intră în carantină pentru 14 zile, urmând ca în opta zi să facă acel test. Dacă este negativ, la 10 zile ies din carantină”, spus Tătaru.

"Avem 3-4 săptămâni grele, avem 3-4 săptămâni în care încercăm să limităm creşterea numărului de cazuri pentru a putea ajunge pe un platou. În contextul în care vedem în toată Europa numărul de cazuri crescând de la o zi la alta, în care vedem lockdown-uri, în care vedem impuneri de restricţii, haideţi să participăm cu toţi la scăderea numărului de cazuri", a declarat Nelu Tătăru, joi, la Constanţa.

Întrebat dacă se impun şi alte măsuri sau alte restricţii la nivel naţional în perioada următoare, Ministrul Sănătăţii a răspuns: "Noi am luat aceste măsuri, se impun la nivel local în funcţie de evoluţia locală. Într-o localitate unde avem o creştere a numărului de cazuri atunci se impun şi restricţii suplimentare, ajungând chiar şi la scenarii 3, cum este şcoala sau portul măştii şi în exterior (...) Nu avem aceste măsuri în acest moment, mergem efectiv pe măsuri locale. Avem în diferite judeţe, de exemplu, aţi putut vedea ieri am avut 21 de judeţe cu peste 100 de cazuri. Am avut trei judeţe cu peste 300 de cazuri, avem anumite zone în care avem peste 3 indicele - şase judeţe. Sunt locuri în care ar trebui ca aceste măsuri se impună, avem acele reguli, avem acele hotărâri de Guvern sau hotărâri ale Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în care după evaluarea DSP-ului, în cele 24 de ore, avem 48 de ore în care putem vedea evoluţia şi putem impune acele restricţii".

