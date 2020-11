LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 noiembrie 2020, report la Joker de peste 2,8 milioane de euro

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 noiembrie 2020. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,13 milioane de euro

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:15

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 12 noiembrie 2020, La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 5,53 milioane lei (peste 1,13 milioane de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,78 milioane lei (peste 366.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,66 milioane lei (peste 2,8 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de aproximativ 595.000 de lei (peste 122.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 469.000 de lei (peste 96.400 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 474.000 de lei (peste 97.300 de euro). La Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 52.700 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Joker de duminica, 8 noiembrie, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 52.106,10 lei, pe un bilet jucat la o agentie din Braila.

LOTO 8 noiembrie. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 5,27 milioane lei (peste 1 milion de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,73 milioane lei (aproximativ 357.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 13,53 milioane lei (peste 2,78 milioane euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este în valoare de peste 565.000 de lei (peste 116.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 456.000 de lei (peste 93.700 de euro).

LOTO 8 noiembrie. La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 444.600 de lei (peste 91.000 de euro). La Super Noroc, se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 48.500 de lei.

Loteria Română a anunțat că unele agenții loto, aflate în orașele în care gradul de infectare a depășit 3 la mia de locuitori, adică în scenariul roșu, au fost parțial închise. ”Potrivit hotărârilor care au fost luate de către Comitetele pentru Situații de Urgență în cazul localităților în care numărul de infectări cu SARS-Cov-2 depășește 3 la mia de locuitori, prin care s-a dispus interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licentiați în domeniul jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile HG Nr. 856 / 2020, Anexa 3, art. 9, pct. 2., toate agențiile loto din respectivele localități sunt închise”, a fost anunțul Loteriei Române.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 5 noiembrie 2020. În după amiaza zilei de joi, 5 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerea Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 5,12 milioane lei (peste 1 milion de euro),

Tragerea Noroc aduce un report cumulat în valoare de peste 1,71 milioane de lei (peste 351.000 de euro).

La Joker, la categoria I, sunt în joc peste 13,42 milioane lei (peste 2,75 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de aproximativ 542.000 de lei (peste 111.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, sunt premii de aproximativ 446.000 de lei (peste 91.000 de euro).

La Loto 5/40 pune la bătaie 421.000 de lei (peste 86.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 45.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 1 noiembrie 2020. Duminica, 1 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 29 octombrie, Loteria Romana a acordat peste 10.500 de castiguri in valoare totala de peste 430.700 de lei.

Numerele extrase duminică, 1 noiembrie 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 33, 24, 4, 40, 12, 18

Loto 5/40: 38, 29, 40, 36, 8, 2

Joker: 20 + 24, 10, 11, 4, 43

Noroc: 6,1,8,4,0,0,3

Super Noroc: 5,9,7,9,7,1

Noroc Plus: 7,2,2,1,3,9

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 4,85 milioane lei (peste 995.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,65 milioane lei (peste 339.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 13,27 milioane lei (peste 2,72 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 509.000 de lei (peste 104.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 430.700 de lei (peste 88.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 390.000 de lei (aproximativ 80.000 de euro) iar la Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 41.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 29 octombrie 2020. Un report de peste 13,16 milioane de lei (peste 2,7 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto care au loc joi, informează Loteria Română.

Numerele extrase joi, 29 octombrie 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 4, 18, 31, 8, 38, 42

Loto 5/40: 7, 24, 21, 27, 6, 28

Joker: 14, 32, 7, 5, 29, 14

Noroc: 4, 6, 1, 5, 3, 5, 7

Super Noroc: 9, 5, 4, 0, 7, 1

Noroc Plus: 5, 1, 6, 8, 8, 5

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 29 octombrie 2020. Un report de peste 13,16 milioane de lei (peste 2,7 milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto care au loc joi, informează Loteria Română.

Numerele extrase joi, 29 octombrie 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 4, 18, 31, 8, 38, 42

Loto 5/40: 7, 24, 21, 27, 6, 28

Joker: 14, 32, 7, 5, 29, 14

Noroc: 4, 6, 1, 5, 3, 5, 7

Super Noroc: 9, 5, 4, 0, 7, 1

Noroc Plus: 5, 1, 6, 8, 8, 5





La categoria I a jocului Loto 6/49 este în joc un report în valoare de peste 4,69 milioane de lei (peste 963.700 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,63 milioane de lei (peste 335.000 de euro).



Totodată, la categoria a II-a jocului Joker, reportul este de peste 485.000 de lei (peste 99.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 420.000 de lei (peste 86.000 de euro).



La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de aproximativ 367.000 de lei (peste 75.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 37.500 de lei.



Joi, 29 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 25 octombrie, Loteria Română a acordat peste 20.700 de câştiguri în valoare totală de peste 849.700 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 25 octombrie 2020, numere loto 25.10.2020. Tragerile loto se vor difuza, în direct, pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:15

Numerele extrase joi, 25 octombrie 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 36, 35, 3, 24, 31, 8

Loto 5/40: 6, 1, 18, 29, 15, 3

Joker: 8 / 44, 9, 14, 13, 16

Noroc: 5 2 5 8 3 6 0

Super Noroc: 1 9 4 4 8 9

Noroc Plus: 7 9 4 7 5 1

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4,38 milioane lei (peste 899.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,6 milioane lei (aproximativ 329.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 12,99 milioane lei (peste 2,66 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este in valoare de aproximativ 448.000 de lei (aproximativ 92.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 403.000 de lei (peste 82.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 331.700 de lei (peste 68.000 de euro). La Super Noroc, la categoria a II-a, se înregistrează un report in valoare de peste 32.600 de lei.

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Joker de joi, 22 octombrie, s-a câştigat premiul de categoria a III-a in valoare de 128.207,19 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 24-038 din Baia Mare.

Tot joi, 22 octombrie, la tragerea Super Noroc, s-a câştigat premiul de categoria I in valoare de 64.456,59 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 05-040 din Marghita, judeţul Bihor.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 22 octombrie 2020. Joi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO ALE TOAMNEI, care au avut loc duminică, 18 octombrie, Loteria Română a acordat peste 26.300 de câștiguri în valoare totală de peste 1.344.000 de lei. Aflați numerele norocoase, imediat după extragere, pe RomaniaTV.net

Numerele extrase joi, 22 octombrie 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 36, 33, 30, 4, 17, 25

Loto 5/40: 2, 3, 1, 15, 6, 16

Joker: (13), 29, 43, 42, 34, 8

Noroc: 1, 1, 3, 8, 3, 4, 8

Super Noroc: 5, 7, 3, 0, 4, 7

Noroc Plus: 3, 6, 7, 9, 7, 8

Premiul la Loto 6/49, azi, 22 octombrie 2020: peste 864.000 de euro (peste 4,21 milioane de lei)

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 4,21 milioane lei (peste 864.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,56 milioane de lei (aproximativ 322.000 de euro).

Premiul la Joker, azi, 22 octombrie 2020: peste 2,63 milioane de euro (peste 12,85 milioane de lei)

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 12,85 milioane lei (peste 2,63 milioane de euro). La categoria a II-a, la același joc, reportul este de aproximativ 418.000 de lei (peste 85.700 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 98.000 lei (peste 20.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 390.000 de lei (aproximativ 80.000 de euro).

Premiul la Loto 5/4o, azi, 22 octombrie 2020: peste 62.400 de euro (peste 304.000 de lei)

La Loto 5/40 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 304.000 de lei (peste 62.400 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 93.000 de lei (peste 19.000 de euro).

Premii acordate duminică, 18 octombrie

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 18 octombrie, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 162.259 de lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 03-104 din Curtea de Arges și a fost completat cu patru variante simple la Loto 5/40 și o variantă la Super Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 octombrie 2020, numere loto 15.10.2020. La tragerile de duminică, 11 octombrie 2020, Loteria Romana a acordat 21.870 de câștiguri, în valoare totală de circa 1.036.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 octombrie 2020, numere loto 15.10.2020. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,4 milioane lei (peste 698.600 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,5 milioane de lei (aproximativ 310.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 octombrie 2020, numere loto 15.10.2020. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 12,34 milioane lei (peste 2,53 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de aproximativ 320.000 de lei (peste 65.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 351.000 de lei (peste 72.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 15 octombrie 2020, numere loto 15.10.2020. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 179.000 de lei (aproximativ 37.000 de euro), iar la categoria a II-a a ramas in joc un report in valoare de peste 112.000 de lei (peste 23.000 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 81.500 de lei (peste 16.700 de euro).

Numerele extrase joi, 15 octombrie, 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 25, 1, 13, 23, 37, 7

Joker: 18, 25, 15, 31, 3, 2

Loto 5/40: 10, 36, 31, 13, 12, 40

Noroc: 6, 1, 8, 2, 7, 3, 1

Super noroc: 3, 0, 1, 9, 6, 9

Noroc plus: 4, 2, 9, 9, 0, 6

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 octombrie 2020. Duminică, 11 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 octombrie, Loteria Română a acordat peste 18.000 de câștiguri în valoare totală de peste 798.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11.10.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 10, 33, 6, 4, 7, 36

Joker: (18) 22, 45, 37, 23, 7

Loto 5/40: 18, 12, 20, 30, 24, 26

Noroc: 1229777

Super noroc: 663865

Noroc plus: 987011

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 octombrie 2020. La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 3 milioane lei (peste 624.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,44 milioane lei (peste 295.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 octombrie 2020. La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 12,13 milioane lei (peste 2,49 milioane de euro) iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este de peste 274.000 de lei (peste 56.200 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 330.700 de lei (peste 67.800 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 11 octombrie 2020.La Loto 5/40 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 136.000 de lei (aproximativ 28.000 de euro), iar la categoria a II-a a rămas în joc un report în valoare de peste 90.700 de lei (peste 18.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 75.600 de lei.

La tragerea Joker de joi, 8 octombrie, la categoria a II-a s-au înregistrat două câștiguri a câte 120.535,61 lei. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din județul Bacău, respectiv la o agenție din județul Iași.

Rezultate Loto 6 din 49, joi, 8 octombrie. Numerele câștigătoare, live pe România TV

Loteria Română pregătește o nouă extragere, pentru ziua de joi, 8 octombrie. Numerele câștigătoare vor fi extrase în această seară.

Loto 6/49: 4, 39, 27, 23, 1, 15

Joker: 13/ 3, 35, 12, 44, 38

Loto 5 din 40: 33, 19, 39, 21, 36, 14

Noroc: 0, 1, 8, 9, 0, 2, 6

Super Noroc: 1, 5, 6, 2, 9, 2

Noroc Plus: 6, 9, 3, 0, 1, 1

Loteria Română a acordat peste 20.400 de câștiguri, cu valoarea însumată de aproximativ 952.000 de lei.

entru noua tragerea loto ce are loc astăzi, 8 octombrie, la Loto 6/49, se înregistrează, la categoria I, un report de peste 2,85 milioane lei, adică în jur de 586.000 de euro).

La Joker, la categoria I, potrivit Loteriei Române, se înregistrează un report în valoare de peste 11,97 milioane lei. Adică peste 2,45 milioane de euro.

La categoria a II-a, la același joc, reportul este în valoare de peste 239.000 de lei, adică de peste 49.000 de euro. La categoria a III-a, reportul pentru acest joc este de peste 206.000 lei – peste 42.300 de euro.

Potrivit Loteriei Române, la Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 106.000 de lei (peste 21.700 de euro). La categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 75.600 de lei (peste 15.500 de euro).

La categoria Noroc, este în joc un report cumulat de peste 1,4 milioane de lei, adică de peste 288.500 de euro.

La Super Noroc, conform Loteriei Române, se află în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 71.400 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 04.10.2020. Duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 04.10.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 48, 9, 1, 30, 5, 14

Joker: 4/ 30, 23, 1, 41, 31

Loto 5/40: 25, 15, 28, 11, 32, 21

Noroc: 8 3 1 6 2 1 2

Super noroc: 3 7 5 0 7 1

Noroc plus: 6 1 3 3 4 3

La Loto 6/49 se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 2,48 milioane lei (peste 510.700 de euro), iar la Noroc un report cumulat de peste 1,36 milioane lei (peste 280.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report de peste 11,76 milioane lei (peste 2,41 milioane euro). La categoria a II-a, la același joc, reportul este în valoare de aproximativ 193.000 de lei (peste 39.500 de euro), iar la categoria a III-a reportul este în valoare de aproximativ 160.000 de lei (aproximativ 33.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report de peste 295.500 de lei (peste 60.600 de euro).

La tragerea Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report de peste 66.500 de lei (peste 13.600 de euro), iar la categoria a II-a, la același joc, reportul este în valoare de aproximativ 56.000 de lei (peste 11.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de aproximativ 66.000 de lei (peste 13.500 de euro).

Rezultate LOTO. Tragerea LOTO 6 din 49, din 1 octombrie 2020. Ce premii au fost puse în joc

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 01.10.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 23, 15, 11, 47, 35, 29

Joker: 11 / 9, 41, 14, 3, 45

Loto 5/40: 14, 9, 19, 1, 28, 27

Noroc: 4 6 3 8 6 6 5

Super noroc: 3 1 3 2 2 5

Noroc plus: 6 6 7 6 9 6

Reportul la principalele categorii de extrageri loto

Joi, 1 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 22.700 de castiguri in valoare totala de peste 1.000.500 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,29 milioane lei (aproximativ 470.800 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,33 milioane de lei (peste 272.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11,59 milioane lei (peste 2,37 milioane de euro). La categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este de peste 157.600 de lei (peste 32.000 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 124.600 lei (peste 25.500 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 280.000 de lei (peste 57.400 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 79.700 de lei, iar la Super Noroc este in joc, de asemenea, un report cumulat in valoare de peste 61.400 de lei.

La tragerile loto de duminică, 20 septembrie, Loteria Română a acordat peste 17.860 de câştiguri în valoare totală de aproximativ 970.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,97 milioane lei (peste 404.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de aproximativ 1,29 milioane lei (peste 264.500 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6.09.2020, live pe România TV de la 17.30

Loto 6/49: 9, 23, 45, 21, 13, 4

Joker: 2 / 4, 22, 21, 6, 18

Loto 5/40: 39, 25, 12, 14, 28, 1

Noroc: 9 7 7 3 9 0 2

Super noroc: 5 0 2 1 9 0

Noroc plus: 9 8 6 7 5 9

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11,38 milioane lei (peste 2,33 milioane euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul este in valoare de peste 111.000 de lei (aproximativ 23.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 260.000 de lei (peste 53.000 de euro).

La Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 55.800 de lei (peste 11.400 de euro).

LOTERIA ROMANA ITI SCHIMBA VIATA!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 24 septembrie, s-a castigat premiul de categoria a I in valoare de 895.746,80 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 74-029 din Bucuresti, sector 4 si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc, pretul biletului fiind de doar 4,50 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24 septembrie 2020, numere loto 24.09.2020. Loteria Română face din nou oameni fericiți. Printre cei care au cumpărat bilete pentru tragerea Loto 6/49 de duminică 20 septembrie 2020, s-au aflat și trei câștigători. Este vorba despre biletele câștigătoare jucate la agenția 03-094 din Pitești, agenția 09-001 din Brăila și la agenția 18-074 din Motru, județul Gorj. Cei care și-au încercat norocul la ragerile Loto 6/49 de astăzi, joi, 24 septembrie, vor să știe care sunt numerele câștigătoare validate de Loteria Română.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 24.09.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 2, 42, 39, 22, 34, 43

Joker: 16/ 18, 1, 35, 44, 22

Loto 5/40: 29, 7, 35, 11, 17, 13

Noroc: 7, 2, 2, 1, 1, 0, 6

Super noroc: 5, 4, 5, 2, 9, 9

Noroc plus: 3, 8, 8, 4, 3, 0

Loteria Română a validat rezultatele Loto 6 din 49, de joi, 24 septembrie 2020

La tragerea Loto 6/49 din data de 20.09.2020, încasările au fost în valoare de 2.130.565,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 426.113, iar numărul de bilete jucate a fost de 211.024.

La tragerea Noroc din data de 20.09.2020, încasările au fost în valoare de 305.112,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 101.704, iar numărul de bilete jucate a fost de 79.822.

Tragerea Joker și Noroc Plus de joi 24 septembrie 2020

La tragerea Joker din data de 20.09.2020, încasările au fost în valoare de 1.403.560,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 350.890, iar numărul de bilete jucate a fost de 151.283.

La tragerea Noroc Plus din data de 20.09.2020,încasările au fost în valoare de 182.434,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 91.217, iar numărul de bilete jucate a fost de 71.368.

Tragerea Loto 5/40 și Super Noroc de joi 24 septembrie 2020

La tragerea Loto 5/40 din data de 20.09.2020, încasările au fost în valoare de 259.665,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost 86.555, iar numărul de bilete jucate a fost de 32.649.

La tragerea Super Noroc din data de 20.09.2020, încasările au fost în valoare de 31.485,00 lei. La această tragere, numărul de variante înregistrate a fost de 31.485, iar numărul de bilete jucate a fost de 20.561.

La tragerile loto de duminică, 20 septembrie 2020, Loteria Română a acordat peste 17.860 de câștiguri a căror valoare totală a fost de aproximativ 970.000 de lei.

Report la Loto 6/49

La Loto 6/49, se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de aproximativ 1,75 milioane de lei, adică de peste 360.000 de euro.

Report la Noroc

La Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 1,25 milioane de lei, adică de aproximativ 258.000 de euro.

Report la Joker

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 11,23 milioane lei, adică de peste 2,31 milioane euro. La categoria a II-a, la același joc, reportul este în valoare de peste 77.800 de lei.

Report la Noroc Plus

La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 245.000 de lei, adică de aproximativ 50.400 de euro.

Report la Loto 5/40

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 850.000 de lei, adică de peste 175.000 de euro.

Report la Super Noroc

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 50.300 lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 septembrie 2020. La tragerile de joi, 17 septembrie, 2020, Loteria Romana a acordat 13.460 de câștiguri, în valoare totală de peste 581.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 septembrie 2020. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,32 milioane lei (peste 273.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,23 milioane lei (peste 253.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 septembrie 2020. La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 11 milioane lei (peste 2,26 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 224.000 de lei (peste 46.000 de euro).

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 20 septembrie 2020. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 790.000 de lei (peste 162.000 de euro). La Super Noroc, se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 43.300 de lei.

Numerele extrase duminică, 20 septembrie, 2020, live pe România TV

Loto 6/49: 34, 4, 2, 3, 35, 46

Joker: (2), 6, 39, 28, 9, 25

Loto 5/40: 25, 3, 38, 14, 27, 33

Noroc: 9, 3, 6, 4, 0,7, 4

Super noroc:,1, 9, 3, 5, 9, 2

Noroc plus: 2, 8, 2, 9, 7, 3

Joi, 17 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare, care au avut loc duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat peste 33.260 de câștiguri în valoare totală de peste 5,25 milioane lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 17.09.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 8, 12, 47, 40, 6, 30

Joker: 33, 2, 28, 30, 5, 12

Loto 5/40: 32, 37, 39, 11, 19, 9

Noroc: 3, 2, 9, 8, 4, 2, 6

Super noroc: 2, 1, 3, 1, 9, 9

Noroc plus: 0, 4, 3, 5, 9, 5

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea principală Loto 6/49 din data de 13.09.2020, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din data de 17.09.2020.

La Loto 6/49 a rămas în joc la categoria I, în urma tragerii suplimentare, un report în valoare de peste 633.500 de lei (peste 130.400 de euro), iar la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de aproximativ 1,2 milioane lei (aproximativ 247.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 10,87 milioane lei (peste 2,23 milioane euro). La Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 210.000 de lei (peste 43.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 745.000 de lei (peste 153.000 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 38.000 lei.

Reamintim faptul că la tragerea principala Loto 6/49, care a avut loc în data de 13 septembrie 2020, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 3.375.310,00 lei (695.000 euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția 17-041 din Tecuci, județul Galați și a fost completat cu două variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 20,50 lei.

La tragerea suplimentară Joker din 13 septembrie s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 149.271,28 lei. Biletul norocos s-a jucat la agenția 33-011 din Suceava și a fost completat cu o varianta simplă Joker și o varianta la Noroc Plus.

Câştigătorul premiului la categoria I al jocului Loto 6/49, în valoare de peste 3,37 milioane lei, şi-a ridicat, marţi, premiul de la sediul central al Loteriei Române, informează instituţia într-un comunicat.



Câştigătorul premiului în valoare de 3.375.310 lei (aproximativ 695.000 de euro) este din Tecuci, iar biletul său norocos a fost extras la tragerea principala Loto 6/49 de duminică, 13 septembrie.



Jucătorul norocos are în jur de 30 de ani şi joacă frecvent la Loto 6/49, dar are şi obiceiul de a cumpăra lozuri răzuibile, se menţionează în comunicatul Loteriei Române.



Numerele înscrise de jucător pe biletul câştigător au fost alese la întâmplare, singurul număr cu semnificaţie fiind cel corespunzător zilei sale de naştere, potrivit declaraţiilor făcute de jucător pentru Loteria Română.



Câştigătorul premiului a declarat ca îşi doreşte să investească majoritatea banilor câştigaţi într-o afacere şi că va continua să joace, se precizează în comunicatul Loteriei Române.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 13 septembrie 2020. Loteria Română pune la dispoziţia jucătorilor câştiguri suplimentare de 350.000 de lei, cu ocazia împlinirii a 114 ani de la înfiinţare, potrivit unui comunicat al companiei.

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE România TV, IN CADRUL EMISIUNII "ROMANII AU NOROC", INCEPAND CU ORA 18:15

Loto 6/49: 41, 39, 33, 3, 16, 9

Loto 6/49 specială: 40, 36, 47, 42, 33, 16

Joker: (6) 42, 32, 41, 18, 22

Joker special: (18) 11, 7, 41, 3, 22

Loto 5/40: 36, 29, 20, 35, 16, 21

Loto 5/40 special: 14, 19, 10, 37, 21, 40

Noroc: 3805315

Super noroc: 637526

Noroc plus: 203235



Cu această ocazie, Loteria Română organizează duminică, 13 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare, eveniment care presupune două trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40.



Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I, după cum urmează: Loto 6/49 - 200.000 de lei, Joker - 100.000 de lei, Loto 5/40 - 50.000 de lei.



La tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 16.800 câştiguri în valoare totală de aproximativ 751.900 de lei.



La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 614.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat în valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 231.000 de euro).



La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 10,41 milioane de lei (peste 2,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelaşi joc, reportul este de peste 73.400 de lei (peste 15.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de aproximativ 191.000 de lei (peste 39.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 606.500 lei (124.800 de euro), iar la Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 31.700 de lei.



La tragerea Loto 5/40 de joi, 10 septembrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 65.548,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 76-024 din Bucureşti, sector 6 şi a fost completat cu două variante simple la Loto 5/40 şi o variantă la Super Noroc.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 2,77 milioane lei (aproximativ 572.000 de euro), iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 231.500 de euro).

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE România TV, IN CADRUL EMISIUNII "ROMANII AU NOROC", INCEPAND CU ORA 18:15

Loto 6/49: 28, 9, 18, 3, 43, 37

Joker: 11/ 25, 4, 5, 3, 10

Loto 5/40: 35, 25, 9, 21, 26, 17

Noroc: 3 2 9 7 1 7 9

Super noroc: 8, 8, 7, 1, 5, 3

Noroc plus: 7, 2, 8, 8, 6, 1



La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,26 milioane lei (peste 2,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul

este de peste 40.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aproximativ 176.000 de lei (peste 36.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 564.000 de lei (peste 116.000 de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, reportul

este de peste 44.000 de lei. La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29.000 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 septembrie 2020. Duminică, 6 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 3 septembrie, s-au acordat peste 10.900 de câştiguri în valoare totală de peste 703.800 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6.09.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 34 9 46 37 3 2

Joker: 4/ 10 34 23 32 8

Loto 5/40: 26 30 18 36 25 5

Noroc: 3 1 6 6 5 3 4

Super noroc: 8 5 3 1 6 4

Noroc plus: 9 5 6 1 2 0

Un report de peste 10 milioane lei (peste două milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care au loc duminică, a informat Loteria Română.

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul depăşeşte 2,35 milioane de lei (aproximativ 487.000 de euro), iar la Noroc un milion de lei (peste 217.000 de euro).

Totodată, la Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 158.000 de lei (peste 32.500 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 512.000 de lei (peste 105.000 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 42.400 de lei.

La tragerea Joker de joi, 3 septembrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 135.992,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 74-084 din Bucureşti sector 4 şi a fost completat cu două variante simple la Joker, preţul biletului fiind de 8,5 lei.

"Executivul a aprobat în şedinţa din data de 10 septembrie 2020 o hotărâre de Guvern prin care se modifică normele metodologice privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, astfel încât activităţile de jocuri de noroc să se poată realiza prin intermediul terminalelor autonome, operate în mod direct de către participanţii la joc sau prin accesarea secţiunii dedicate acestei activităţi disponibilă pe site-urile oficiale ale Companiei Naţionale Loteria Română cu condiţia achitării taxei de participare, iar efectuarea plăţii pentru participarea la jocurile loto să poată fi realizată şi prin instrumente de plată electronice, aşa cum sunt reglementate de legislaţia în vigoare, pentru a permite realizarea acestor activităţi cu respectarea regulilor de distanţare socială", arată Ministerul Economiei într-un comunicat.

Citeşte şi LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 10 septembrie 2020, numere loto 10.09.2020. Report uriaş la Joker

Această decizie vine în contextul în care legislaţia aflată în vigoare până în prezent nu avea în vedere situaţii de genul limitării liberei circulaţii şi libertăţii economice ca urmare a unor situaţii de urgenţă, precum apariţia unei pandemii, care face imposibilă desfăşurarea unor activităţi de genul celor reglementate de actele normative indicate, iar organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc se numără printre activităţile afectate de regulile de distanţare socială impuse de autorităţi.

"Totodată, inovaţiile tehnologice din ultimi ani au avut ca efect o schimbare constantă la nivel internaţional a industriilor, inclusiv a industriei jocurilor de noroc, evidenţiindu-se interesul pentru jocurile de noroc organizate pe cale electronică", menţionează ministerul.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6 septembrie 2020. Duminică, 6 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 3 septembrie, s-au acordat peste 10.900 de câştiguri în valoare totală de peste 703.800 de lei.

LOTO, LOTO 6 DIN 49. REZULTATE LOTO 6.09.2020, live pe România TV

Loto 6/49: 34 9 46 37 3 2

Joker: 4/ 10 34 23 32 8

Loto 5/40: 26 30 18 36 25 5

Noroc: 3 1 6 6 5 3 4

Super noroc: 8 5 3 1 6 4

Noroc plus: 9 5 6 1 2 0

Un report de peste 10 milioane lei (peste două milioane de euro) se înregistrează la categoria I a jocului Joker, pentru tragerile loto care au loc duminică, a informat Loteria Română.

La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul depăşeşte 2,35 milioane de lei (aproximativ 487.000 de euro), iar la Noroc un milion de lei (peste 217.000 de euro).

Totodată, la Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 158.000 de lei (peste 32.500 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, reportul depăşeşte 512.000 de lei (peste 105.000 de euro), iar la Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 42.400 de lei.

La tragerea Joker de joi, 3 septembrie, s-a câştigat premiul de categoria a II-a în valoare de 135.992,04 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenţia 74-084 din Bucureşti sector 4 şi a fost completat cu două variante simple la Joker, preţul biletului fiind de 8,5 lei.