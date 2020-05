Ludovic Orban, mesaj pentru români: Cumpăraţi maşini!

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, după ce a vizitat Uzina Dacia de la Mioveni, că este importantă reluarea activităţii, întrucât fabrica realizează 3% din PIB-ul României, în timp ce întreaga industrie automotive reprezintă 10% din BIP şi 14% din exporturi.

Am vrut să vedem cu ochii noştri lucrurile bune care se întâmplă la Dacian Renault. Am avut o discuţie cu privire la graficul de reluare şi creştere a producţiei. Am avut o discuţie importantă cu privire la modalităţile în care Guvernul poate să susţină producţia şi industria automotive”, a declarat premierul Ludovic Orban, la finalul vizitei pe care a făcut-o la Uzina Dacia de la Mioveni.

Premierul a afirmat că fabrica este foarte importantă, întrucât realizează 3% din PIB este foarte importantă pentru noi, iar industria automotive produce peste 10% din PIB şi 14% din exporturi.

”Era important ca Dacia şi alte compani să-şi înceapă activitatea. Am asigurat conducerea de deschiderea nostră totală la dialog, de colabrarea pentru găsirea celor mai bune măsuri de susţinere a sectorului şi suntem alături de compaia Dacia, de angajaţi şi toţi furnizorii legaţi de Dacia care pot să-şi reia activitatea”, a mai spus premierul.

Acesta a reluat îndemnul pentru români de a cumpăra maşini, mai ales produse în România.

”Îi îndemn pe oameni să cumpere maşini, de preferinţă fabricate în România. Este o ocazie această epidemie. În maşina ta eşti în siguranţă”, a mai precizat premierul.

Aflat la uzina Dacia din Mioveni, premierul Ludovic Orban a oferit un răspuns viral când a fost întrebat de un jurnalist ce mașină ar alege. Întrebat de mașină și-ar cumpăra mâine, alegând între Ford sau Dacia, făcând abstracție că se află la uzina Dacia de la Mioveni, premierul Ludovic Orban a răspuns:

"La mine în familie părerile sunt împărțite. Un membru al familiei proferă Ford-ul, alt membru al familiei preferă Duster-ul. Eu prefer să nu vă dezvălui preferința", a spus premierul Ludovic Orban, râzând.

Premierul Ludovic Orban a vizitat, joi, Fabrica Ford de la Craiova, şi a transmis aprecierea pentru decizia de repornire a activităţii. Orban a afirmat că a văzut câteva soluţii inovative pentru protejarea salariaţilor, care pot fi un model pentru autorităţi. Întrebat dacă instituţiile statului au în plan achiziţionarea de autoturisme fabricate în România, Orban a spus că recomandă românilor să cumpere astfel de maşini, care sunt competitive, anunţând că el însuşi intenţionează să cumpere o maşină fabricată în România.