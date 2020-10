Ludovic Orban: Ne gândim la restricţii de circulaţie pe timpul nopţii din cauza petrecerilor

Întrebat de jurnalişti despre restricţiile care s-ar putea introduce pe timp de noapte, premierul a răspuns: "Să vedem efectele in alte tari. Ne gandim la aceasta măsura din cauza petrecerilor din timpul nopţii".

Premierul a mai declarat că în funcţie de efectul măsurilor luate până acum se va decide dacă este mai sunt necesare alte restricţii.

"Vrem sa vedem efectul masurilor care au fost dispuse. In functie de analiza rezultatelor vom decide daca este necesar sa adoptam alte masuri. Am crescut capacitatea sectiilor ATI, în Bucuresti spitalul colentina redevine spital covid, spitalul Malaxa va deveni spital in care se trateaza pacientii cu covid. Ne gandim la noi solutii pentru a creste capacitatea de tratare. Incercam sa ne adaptam la orice situatie care apare. ", a spus Ludovic Orban.

Deși masca a devenit obligatorie în aer liber în mai multe orașe și județe, există Ludovic Orban a explicat că cei care aleargă sunt scutiţi de portul măştii. "Am înțeles de la cei care aleargă că le este greu, nici ei nu trebuie să poarte mască", a precizat premieru.

Ludovic Orban a dezvăluit ce va discuta cu premierul Franței: plan pentru următorii patru ani





Premierul Ludovic Orban urmează să plece într-o vizită de lucru în Franța, acolo unde va avea o întâlnire cu omologul său francez. El spune că urmează să fie încheiat un document, o foaie de parcurs, pentru următoarea perioadă de patru ani, astfel încât parteneriatul strategic cu Pariusl să se desfășoare în bune condiții.

„Din 2009 între Franța și România există un parteneriat strategic, care a fost reînnoit în 2018. Scopul oficial este semnarea foii de parcurs pentru următoarea perioadă de 4 ani. Acest document va fi semnat de premierul Franței și de subsemnatul. Principalul punct pentru vizita în Franța este foaia de parcurs", a spus Ludovic Orban.