Marcel Vela, mesaj pentru interlopi: "Rămâne cum am stabilit!"

"Ieri am avut ziua Z in combatrerea infractionalitatii. Am executat 130 de descinderi si 619 actiuni. Exista toleranta 0 in fata infractionalitatii. A fost un record in activitatea MAI.

Ieri au fost conduse la audieri si au fost retinute mai multe zeci de persoane. .

Au fost prinse si introduse in arest 19 persoane care aveau mandat de arestare sau aveau mandate europene de arest. Au fost confiscate 33,5 kg de droguri, ridicate 4,5 kg de aur si 3 tone de alcool. Au fost cnfiscate 14 arme si cateva sute de cartuse, 870.000 de lei, 211.000 de euro, 1000 de dolari. Au fost sechestrate bunuri in valoare de 11 milioane de lei,.

Astazi executam 55 de perchezitii. Aceste actiuni au in spate sute de ore de cercetare, documentare si ancheta.

Vreau sa multumesc organelor de ancheta si institutiilor partenere in acest domeniu.

Vreau sa asigur toti cetatenii ca MAI este la datorie, este o institutie de elita in slujba romanilor.

Am un mesaj si pentru interlopi. Ca sa nu le mai spun ca sunt cu ochii pe ei, le spun doar atat: ramane cum am stabilit!", a spus Marcel Vela.

