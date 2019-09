Metode multiple pentru orgasme multiple

Din fericire, barbatii au la dispozitie foarte multe metode pentru a oferi orgasme multiple partenerelor lor. Iata cateva exemple pe care n-ar fi rau sa le incercati cu proxima ocazie.



Uitati-l pe Freud!



Dati "delete" la tot ce ati citit pe linie psihologica cu semnatura "Freud". Sigmund Freud si-a facut un adevarat renume in a desfiinta, practic, clitorisul si toate "meritele" aferente lui. Freud merge pe ideea conform careia clitorisul ar fi un organ "imatur" sexual, avand, asadar, aceleasi caracterisitici – de imaturitate si superficialitate – atunci cand vine vorba despre placerea pe care o produce femeii posesoare. Totusi, spre sfarsitul vietii sale, Freud a revenit cu ceva completari a caror esenta spunea asa: "Sexualitatea feminina ramane o mare necunoscuta. Daca vreti s-o aprofundati, experimentati si incercati cat mai mult, mergeti eventual catre poezie, sau orice altceva credeti ca va ajuta, asta pana cand stiinta va fi capabila sa va ofere date mai concrete si palpabile pe marginea subiectului".



Pentru barbatii zilelor noastre... intoarceti-va catre partenera, priviti-o bine si experimentati impreuna cu ea cat mai mult clitorisul.



Intai doamnele, va rog!



Intotdeauna un cavaler adevarat este atent mai intai cu partenera lui si este dispus sa-i ofere ei placere, inainte de a-si satisface propria placere. Si daca inca mai ai dubii asupra acestui detaliu, permite-ne sa-ti reamintim declaratia Lorenei Bobitt catre Politie: cand politistii au intrebat-o de ce a taiat cu sange rece penisul sotului ei, ea a raspuns, fara sa ezite: "Pentru ca el avea mereu orgasm si, in plus, nu avea niciodata rabdare pana obtineam si eu unul!". Noi zicem ca n-ar mai fi nimic de spus pe subiect...



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO