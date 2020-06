Mihai Bendeac a râs de o fostă asistentă tv care povestea că a fost violată: "Nu pot să mă abţin! Ha haa" VIDEO

Filmarea în care Mihai Bendeac râde de asistenta tv care povestea că a fost violată este din 2015.

"Bună seara, există cineva care îmi face relativ zilnic un fel de revista presei. Mi-a trimis o știre de astăzi și nu pot să mă abțin să trăiesc și restul articolului împreună cu voi. Haaaa, haaa. Începutul este fabulos: 'Ana Maria Mocanu a fost violată'. Bă, nasol. Ana Maria Mocanu fiind o făptură, o fată, asistentă TV, nu știu".

"Eram doar un copil, eram doar la liceu", citește Bendeac.

"Haaaa, haaa, păi, dacă vă arăt ce mesaje primesc eu pe Facebook de la copilițe de liceu, mori", spune Mihai Bendeac în videoclipul de pe youtube.

Fata continuă povestea spunând cum, fiind la liceu, făcea lecțiile împreună cu un grup de prieteni. Fosta asistentă tv era la un liceu în zona Vitan.

"Vitanul e Las Vegas pe lângă Ferentari și Rahova", spune Bendeac.

La un moment dat, din cauza hohotelor de râs, actorul iese din cadrul telefonului cu care se filma.

"Bă, mă mai filmez?", spune bărbatul, revenind în cadru și continuând să râdă pe seama fostei asistente tv care povestea că, într-o seară, un coleg "mai mare" o conduce acasă și "începuse să fie mai violent cu mine și verbal, și fizic. A fost cel mai greu moment din viața mea și nu aș vrea să treacă nimeni prin așa ceva", relatează Ana Maria Mocanu.

"De ce îmi vine mie să completez acuma: și mai ales pentru suma aia?!", spune Bendeac. "Sunt rău, nu mai vreau să fiu rău", continuă el. "Mi-a fost mult teamă să mai merg la liceu. De aceea, în prima sesiune am și picat la Bac", mărturisește fata, moment în care vedeta TV începe un nou șir de hohote de râs: "Băi ești nebun, d-aia a picat la Bac în prima sesiune, că a fost violată de către meditator". "Mi-a fost teamă să povestesc, nu am spus nimănui așa ceva", afirmă victima, iar Bendeac continuă să râdă. "Este monumentală această declarație, este cea mai tare declarație pe care eu am auzit-o în ultimul timp. Deci Ana Maria Mocanu nu a luat bacalaureatul pentru că a fost violată de meditator. Măicuță!", încheie Bendeac.

Vezi video mai jos