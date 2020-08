Miliardarul Siminel Cristian Andrei, vizat într-un dosar de corupţie de către DNA. Acuzaţiile la adresa "patronului" Libra Bank

Numele omului de afaceri este legat de o rețea de firme pe care le controlează, fiind considerat, de altfel, și adevăratul patron al Libra Bank. Implicat într-un dosar instrumentat de DNA, Siminel Cristian Andrei dictează din umbră și politica editorială a unui important site - ziare.com, conform Gândul.

Cine este Siminel Cristian Andrei

Siminel Cristian Andrei a absolvit în 1992 – un Master of Business Administration (MBA) la University of Pittsburg, Katz Graduate School of Business, după ce în anul 1985 încheiase studiile la Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Transporturi. A fost membru al Consiliului de Administrație al S.C. Petrom S.A. și al S.C. Alro S.A., iar în perioada 1992 – 1994 a fost referent de specialitate în cadrul ”Centrului de Proiectare și Implementare a Pieței de Capital România” la Banca Națională a României. În această calitate, Siminel Cristian Andrei a participat la operatiunile premergatoare înființării Bursei de Valori București.

Înainte de a se implica în afaceri, a fost angajatul Uzinei Dacia în perioada 1985-1993, inițial, ca șef Întreținere Finisări-Livrări, apoi a devenit șef atelier Finisări-Livrări, șef secție Schimb Montaj General și… consilier, notează sursa citată.

Din 1994, Siminel Cristian Andrei este directorul general al NCH Advisors, administratorul mai multor fonduri de investiții, printre care Broadhurst și Lindsell Enterprises. Din această poziție, afaceristul a devenit unul dintre cei mai mari jucători de piaţa de capital deoarece fondul pe care-l conduce a investit 400 de milioane de euro pe piaţa din România.

New Century Holdings (NCH) stabilește direcțiile strategice de devoltare a societăților în care grupul deține pachete majoritare (peste 70 de societati cu peste 6.000 de angajați). Totodată, gestionează și restructurarea/vânzarea companiilor din portofoliu și susținerea intereselor acționarilor minoritari în România, precizează Gândul.

Portofoliul de participații majoritare administrat de NCH Advisors în România acoperă domenii precum industria alimentară (grupul Vel Pitar), real estate (rețelele United Capital, Winmarkt și IMS Proprietăți), bănci (Libra Bank), IT/internet (Netbridge, Active Soft), producție și servicii industriale (Electroaparataj, Anticorosiv, UMEB).

New Century Holdings se află pe piața românească din anul 1994, iar în prezent administrează participații majoritare și minoritare la peste 300 de companii românești din diverse sectoare de activitate.

Cum apare numele lui Siminel Cristian Andrei într-un dosar DNA

Potrivit Gândul, omul de afaceri Siminel Cristian Andrei a fost vizat într-un dosar de corupție instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. La data de 08.09.2009 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș Secția a II-a Penală o plângere formulată de mai multe persoane având calitatea de ”petent”.

Obiectul respectivei plângeri îl constituia o rezoluție – nr. 173/P/2009 din 17.07.2009 – pronunțată de Parchetul de pe lângă Înalta curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție. Și, concret, ”învinuitul” Adrian Siminel Cristian era scos, prin rezoluția respectivă, de sub urmărire penală.

În instanţă, "petenții" au arătat că rezoluția este netemeinică. Motivul: "organele de urmărire penală nu au verificat dacă toate încălcările dispozițiilor legale în scopul deținerii de către învinuitul Adrian Siminel Cristian a controlului asupra Asociației PAS TRIVALE au sau nu o conotație penală, în condițiile în care s-au înregistrat mai multe nereguli în realizarea acestui demers”", se arată în extrasul motivării instanței.

Dosarul preluării ”PAS TRIVALE SA”, investigat de procurorii anticorupţie

În anul 1996, Fondul Proprietății de Stat (F.P.S.) a vândut un procent de 70% din acțiunile deținute la (…), acțiuni ce au fost cumpărate de către asociația salariaților PAS TRIVALE SA. Această asociație a mai cumpărat încă 7% din acțiunile societății SIF Oltenia. Deoarece titlul bancar folosit pentru cumpărarea pachetului de acțiuni de la FPS a fost achitat, PSA TRIVALE SA trebuia dizolvat si radiat.

În luna martie a anului 2003, a fost convocată Adunarea Generala a PAS TRIVALE SA, în vederea divizării asociației. Fiecare acționar urma să-și preia cota parte în funcție de numărul de acțiuni pe care-l deținea.

"S-a hotărât preluarea de către acționari a procentului de 77% din capitalul social al (…) restul de 23% acțiuni sa fie preluat de acționarul ce-l cumpărase de la SIF Oltenia. Cu câteva zile înainte de ședința Adunării Generale, învinuitul Siminel Cristian Andrei, care deținea procentul de 23% din capitalul social, a făcut o oferta de preț către acționarii din cadrul PAS, ce doreau să vândă acțiuni. Tot înainte de Adunarea Generală s-a transmis către R.R.A. București să se emită decont pentru acționar, urmare radierii PAS TRIVALE SA", reiese din extrasul motivării instanței.

Acuzaţii de tranzancţii "netransparente" şi de manipulare a pieței prin proceduri frauduloase

Tranzacţionarea acţiunilor s-a făcut ulterior de către deţinători pe Piaţa Rasdaq. Acţiunile PAS TRIVALE SA au fost vândute de către deținătorii lor către mai multe persoane juridice si fizice, printre care si Adrian Siminel Cristian.

C.N.V.M. a suspendat, , la cererea PAS TRIVALE SA, tranzacționarea acțiunilor (08.04.2003) deoarece formalitățile privind emiterea tuturor extraselor de cont de către P.R.A. nu erau finalizate. Ulterior, pe 10.04.2003, printr-o altă decizie a fost permisă tranzacționarea acțiunilor pe Piața Rasdaq.

”Petenții” s-au considerat prejudiciați de tranzacționarea acțiunilor pe Piața Rasdaq, considerând tranzacțiile ”netransparente” și, mai mult ”cunoscute de doar câteva persoane”, printre care și Siminel Cristian Andrei.

Persoanele care au depus plângerea au atras atenţia că procurorul șef adjunct al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție din cadrul DNA ar fi ”soluționat nelegal” acest dosar.

În schimb, instanţa a stabilit altceva.

"Vânzarea acțiunilor (…) către unii membri PAS TRIVALE SA s-a făcut de bună voie și în deplina cunoștință de cauza, în cadrul pieței de capital, deci în condiții de transparență și la prețul pe acțiune format în cadrul acestei piețe. Vânzarea-cumpărarea făcuta în Piața Rasdaq de către mai multe persoane juridice si fizice nu înseamnă, în nici un caz, ca aceste tranzacții au fost netransparente si cunoscute doar de câteva persoane, cu atât mai mult cu cât tranzacțiile s-au desfășurat într-o perioadă mai lungă de timp si nu doar într-o singură zi si un anumit interval orar. În atare condiții , a existat posibilitatea cumpărării de acțiuni de către oricine”, conform extrasului din motivarea instanței.

Instanţa a stabilit că Siminel Cristian Andrei nu i-a prejudiciat pe ”petenți” și pe ceilalți acționari și nu a existat o ”acțiune de manipulare” a pieței.

"Petenții și ceilalți acționari nu au fost prejudiciați , atât timp cat nu au dorit si nu au cumpărat acțiuni ale societății , existente pe piața de capital și nu există vreo dovadă că au fost împiedicați în vreun fel să cumpere acțiunile (…) prin comiterea unei fapte de natură penală de către intimatul Andrei Siminel Cristian sau de către altă persoană, care, cu intenție, să nu fi îndeplinit ori să fi îndeplinit defectuos atribuțiilor de serviciu prev. de art.147 C.p., cu producerea de pagube pe seama cuiva si dobandirea de avantaje patrimoniale ori nepatrimonia le pentru sine sau pentru altul. Referitor la soluționarea nelegală de către procurorul șef adjunct al Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție din cadrul DNA, se reține că acesta este abilitat să soluționeze plângerea formulată în baza art. 278 C .p.p. împotriva unei rezoluții pronunțate de un procuror șef serviciu din cadrul secției, potrivit structurii DNA”, au precizat judecătorii.

”În raport de cele reținute, se constată că rezoluția atacată este temeinică și legală și se bazează pe un probatoriu complet și corect administrat, din care nu rezultă existența unor acțiuni de manipulare a pieței prin proceduri frauduloase de natură să procure intimatului învinuit Andrei Siminel Cristian sau altei persoane avantaje patrimoniale cu încălcarea drepturilor altor deținători de valori mobiliare”

În astfel de condiții, plângerea făcută de petenți împotriva rezoluției care îl scotea de sub urmărire penală pe omul de afaceri Siminel Andrei Cristian a fost respinsă de Tribunalul Argel, Secția Penale.