Mircea Geoană susţine că Rusia, China şi Iran au campanii de dezinformare și promovare a teoriilor conspiraţioniste privind COVID-19

”Am constatat, și specialiști noștri dar și cei din UE, pe partea celalată a orașului, aici în Bruxelles, cu care lucrăm foarte aproape, echipele noastre, echipele UE, echipele de la G7, grupul celor 7 țări industrializate, lucrăm împreună cu toți profesioniștii pentru că, într-adevăr, am asistat la o dezvoltare incredibil de masivă de dezinformare, de teorii ale conspirației, de atacuri cibernetice și atacuri hibride, și evident că acest lucru ne preocupă. De unde vin aceste atacuri? De la agenți statali și non-statali. Pentru că sunt actori statali care încearcă să profite de acest moment de cumpănă și să amplifice fracturi, unele pre-existente în societățile noastre, altele pur și simplu imaginare, să încerce să vină cu un contra-narativ în care spun: „Statele autoritare sunt mai eficiente în a lupta cu criza. Am găsit eu primul vaccinul!" ” , a declarat Mircea Geoană la Digi24.

”Tot acest gen de metodă de intoxicare, de dezinformare, care are un singur scop, să profite de un moment delicat pentru a continua campania de dezbinare a Occidentului, de slăbire a Alianței, de slăbire a Uniunii Europene, și de asta spun, și trebuie să fim noi, mai ales românii, care suntem în prima linie, că trebuie să înțelegem că nu tot ce zboară se mănâncă și că nevoie de a îți căuta informație de la jurnaliști profesioniști în care ai încredere, așa cum eu nu mă duc și îmi iau informație de la orice site apărut dubios peste noapte și încep să cred că este adevărat, prefer să mă duc la Digi să iau informație bună, prefer să mă duc la o agenție de presă serioadă în care am încredere și la care știu că sunt ziariști profesioniști. Ziariștii profesioniști, presa independentă, presa autentică sunt principalul nostru aliat în această luptă. Pentru că lupta este extrem de dură și de multe ori și noi avem vulnerabilități și un apetit de a consuma dezinformare care este acolo și care trebuie să fie contracarată” , susține fostul președinte al Senatului.

”Am avut lucruri explicitate din partea Rusiei. China a mers cu un mesaj de acest gen. Iranul a venit cu un mesaj de acest gen. Actori non-statali, am vorbit mai devreme de formațiuni teroriste, de jucători de acest gen. Și am spus-o cu nume și cu prenume și asta facem. A, că o țară sau alta încearcă să își facă reclamă, să își facă publicitate pozitivă pentru faptul că au trimis un ajutor într-o țară sau în alta, asta este altceva, asta este competiție care, până la urmă, este legitimă. Încerci să îți vinzi brand-ul de țară, să spui: „uite, sunt generos, solidar și plin de compasiune față de o altă țară în momente grele”. Perfect OK! Dar dacă ne uităm la volumul de sprijin care a venit dinspre Occident, dinspre NATO, dinspre UE, către noi și către partenerii noștri, este o diferență colosală. Chiar ieri am avut o întâlnire cu ministrul de Externe al Republicii Moldova și chiar și pentru Republica Moldova, care este o țară mică, un partener al NATO, au existat din partea României, din partea Germaniei, a Americii, din partea Marii Britanii, gesturi de solidaritate” , a declarat acesta.

”Adevărul este cea mai bună apărare în fața acestor tipuri de atacuri care sunt periculoase pentru că ele fărâmițează încrederea la nivelul societăților noastre, noi fiind societăți deschise suntem practic expuși libertății de exprimare și sub libertatea de exprimare, de foarte multe ori, mai ales pe rețelele sociale se pot propaga relativ simplu un virus al dezinformării care nu este la fel de păcătos și de criminal precum virusul cu care ne luptăm, dar care face parte dintr-o nouă generație de riscuri, din metode relativ puțin costisitoare de a conduce tensiune și a crea dificultăți părții democratice a acestei planete și, repet, am încredere că, în cele din urmă, tot partea democratică, societățile deschise, oamenii liberi, cei care pot să gândească cu capul lor și să nu le fie frică să exprime opinia lor, vor mai reziliente, mai puternice. Cred că aici NATO are un rol important de adus” precizează Geoană.