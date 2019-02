Nelly Kent, starleta porno din Romania, întrebare-şoc la o filmare XXX. Galerie FOTO

Nelly Kent şi-a început cariera la îndrumarea lui Titus Steel, iar acum face carieră şi peste hotare. Starleta porno a oferit mai multe interviuri pentru diferite canale de Youtube, în care a vorbit despre propunerile de partide de sex pe care le-a primit. Într-una din aceste apariţii, ea a povestit cum i-a căzut cu tronc un actor porno străin, pe care l-a întrebat dacă are iubită chiar în timpul filmării unei scene XXX.

"Eram la o filmare, iar un actor mi-a căzut cu tronc. Şi l-am întrebat chiar în timpul scenei dacă are prietenă. Nu mi-a răspuns. Apoi, după filmări nu l-am mai găsit, a plecat repede. Peste ceva timp, l-am întâlnit din nou, la o altă filmare. L-am întrebat din nou dacă are iubită şi mi-a răspuns că are soţie. Asta e!", a spus Nelly Kent.