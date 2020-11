Nicuşor Dan, alături de PNL la lansarea sediului de campanie pentru parlamentare. Orban: PNL are capacitatea să învingă PSD

Alegeri parlamentare 2020: "Multumesc pentru cheia simbolica pe care mi-ati dat-o si va garantez ca tot ceea ce le-ati promis bucureştenilor se va realiza. Aveti in guvern un partener serios, loial, care este gata să pună în practică toate proiectele pe care le inițiați pentru binele bucureștenilor. Mai avem un mic pas. Din pacate de un an de zile, tot ceea ce vrea sa facă guvernul este sabotat, modificat, denaturat de o majoritate PSD care isi bate joc de România si reprezinta cel mai mare inamic al României. PNL pune punct acestei dominații PSD în Parlament, așa cum am demosntrat deja la alte alegeri. Noi avem capacitatea să formăm o majoritate care să țină pe tușă opt ani PSD. PNL are capacitatea sa invinga PSD.

Inamicul nostru principal nu e PSD, nu e Covid-19, este sărăcia. Suntem departe de ceea ce ne dorim, obiectivele pe care vrem sa le punem in practica sunt foarte ambitioase, vrem sa dam dreptul la o viata decenta fiecarui roman, dar acest lucru nu se poate realiza decat printr-un efort comun.

Le cer românilor sa nu asculte de PSD care nu vrea organizarea alegerilor si sa ramana la butoane. Pe 6 decembrie vor fi alegeri parlamentare. Veniţi la vot! Este decisiva ziua de 6 decembrie, nu mai lasati PSD la butoane, veniti la vot si votati PNL sau alte partide democrate", a declarat premierul Ludovic Orban.