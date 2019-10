Articol publicat in: Societate

Un nou caz şocant în România. O tânără a fost violată de colegii de pahar ai soţului. Cum s-a întâmplat totul

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net O tânără a fost violată de colegii de pahar ai soţului său. Fata a fost atacată pe drum de doi consăteni, de 22 şi respectiv 17 ani, iar cel mai mare a întreţinut cu ea relaţii sexuale forţate. Foto: observatorulprahovean.ro Un nou caz cutremură România. După ce cei doi agresori au băut la aceeaşi masă, într-un bar, cu tânăra şi soţul ei, anunţă presa locală. Tânăra a făcut imprudența să plece singură spre acasă neştiind că este urmărită, soţul ei rămânând în continuare să petreacă la bar. Citeşte şi Fata dispărută din Cluj, găsită în stare gravă pe un câmp. Tânăra a fost violată şi bătută. Agresorul e de negăsit Unul o ţinea, celălalt o viola Singură, pe întuneric, tânăra a fost atacată pe drum de adolescent şi prietenul lui mai mare. Cei doi au târât-o în marginea satului, iar bărbatul de 22 de ani a violat-o pe fata care era imobilizată de celălalt. Suspecţii au fugit apoi şi, cu ultimele puteri, tânăra abia a putut să ajungă la casa mătuşii ei, unde a cerut ajutor. "A venit ea plângând ţipând şi nu am putut vorbi cu ea. Era speriată, nu am putut vorbi cu ea. Am chemat poliţia", a spus mătuşa fetei. Tânăra a fost dusă la spitalul din Piatra Neamţ, pentru că era în stare de şoc. Poliţiştii au reuşit în scurtă vreme să dea de urma celor doi suspecţi. Primul este acuzat de viol. loading...

