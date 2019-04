Oana Lis, mărturisire CUTREMURĂTOARE. "Mi-a fost foarte greu să trec peste TRAUMA VIOLULUI"

Oana Lis va scrie o carte în care va vorbi despre trauma pe care a suferit-o în urma violului.

Oana Lis, mărturisiri şocante: "Am fost violată timp de doi ani de tatăl meu"

"Am învăţat să mă cunosc mai bine, dar şi pe ceilalţi. Dacă sunt bună cu mine pot fi bună şi cu ceilalţi. De multe ori m-am lăsat folosită de oamenii din familia mea. De multe ori mi-era frică de mine şi aici m-a ajutat psihologia. Vreau să scriu o carte, am întâlniri săptămânale şi cineva mă învaţă cum să scriu o carte. Vreau să scriu despre viaţa mea, despre familia în care am trăit, dar şi despre trauma violului. Vreau să o scriu prin ochii copilului, dar şi prin ochii femeii mature de acum. Mi-a fost foarte greu să trec peste trauma violului", a mărturisit Oana Lis.