Obiceiuri sanatoase care te tin activ in dormitor

Cu alte cuvinte, minte sanatoasa, intr-un corp sanatos, pentru o viata sexuala sanatoasa. Oxigenul este vital pentru o viata sexuala implinita, deci fa exercitii fizice



Daca ai obiceiul de a zace in fata televizorului ar fi bine sa nu te intrebi de ce barbatia incepe sa-ti joace feste. Ar trebui sa te intrebi mai intai cand a fost ultima data cand te-ai ridicat de pe canapea sa faci o alergare, sau sa urci scarile in loc sa iei liftul. Inima ta pompeaza sangele oxigenat, astfel incat organismul sa functioneze. Iar daca oxigenul lipseste, consecintele le stiti deja. Ce e de facut? Exercitii fizice. Doar 30 de minute, trei zile pe saptamana. Inima lucreaza, sangele circula, oxigenul ajunge unde trebuie. In plus, exercitiile fizice imbunatatesc respectul de sine. Si stii ca femeile apreciaza un barbat stapan pe fortele proprii. Aroganta si nesiguranta sunt doar niste masti care nu pot pacali nici o femeie.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.