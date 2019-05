Plictiseala in pat? Iata 8 pozitii care vor incinge dormitorul

Dragostea dintre voi n-a disparut, insa pasiunea da. Si atunci este nevoie sa schimbati ceva astfel incat, din punct de vedere sexual, lucrurile sa reintre pe fagasul normal. Iar pentru asta trebuie sa schimbati ceva in dormitor si cel mai usor este sa schimbati pozitiile in care obisnuiti sa faceti dragoste.



Iata 8 pozitii sexuale care vor incinge dormitorul:



1. Gramada sexy



Aceasta pozitie favorizeaza imbratisarile dintre voi!



Intra in pozitie: Barbatul ingenuncheaza, cu sezutul pe talpi in timp ce femeia i se asaza in brate cu picioarele in jurul mijlocului lui. Acum nu trebuie decat sa stabileasca ritmul si sa se miste.



Momentul zero: Frictiunea favorizeaza orgasmele multiple.



2. Arma incarcata



Femeia ii ofera barbatului un dans special pe care el nu-l va uita niciodata!



Intra in pozitie: Barbatul sta in sezut cu picioarele intinse, usor desfacute si sprijinit in maini. Femeia il incaleca se lasa usor pe spate si se sprijina in maini. Incercati si miscati si sa va intindeti simultan.



Momentul zero: O pozitie excelenta pentru stimularea punctului G.



