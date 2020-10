Ponta: "Sunt 700.000 de români cărora li s-a anulat votul de la alegerile locale. Nu sunt atâţia proşti România, sunt voturi furate!"

"In exclusivitate va spun acum: in Romania au votat 700.000 de romani carora li s-a anulat votul. Nu sunt 700.000 de prosti care nu stiu sa voteze, or fi 20.000-30.000 care au pus stampila de mai multe ori sau mai stiu eu ce, restul sunt voturi furate. Oameni care s-au imbracat de duminica, si-au luat masurile necesare de protectie, iar votul lor a fost anulat.

I-am intrebat si eu pe ai mei, care au fost in sectii in sectorul 1 si au zis ca au plecat, ca la ora 1 a cazut sistemul. Nu se incarcau procesele verbale. Cei care nu au plecat au zis ca pe un proces verbal au scris Pro Romania 118 voturi si ei au bagat in sistem 18. Au zis ca au facut contestatie, dar oricum nu le baga nimeni in seama.

In 2004 am participat la primele alegeri, se desemnau candidatii PSD si iesisem eu. Si a sunat atunci domnul Cozmanca, a auzit ca am iesit eu pe primul loc si a zis sa se mai numere o data. Nu a zis sa se fraudeze, doar sa se mai numere o data.

Ok, e uman, se mai greseste, desi am fost 8 partide. Dar daca s-a gresit, arata ca s-a indreptat greseala. Ca altfel cum ne spui sa facem alegeri parlamentare in decembrie? Ni s-a spus ca trebuie sa facem alegeri, cu guvernul care stapaneste foarte bine pandemia, ne-a spus domnul Iohannis, dar suntem pe primul loc la infectari.

Hai sa vedem de ce sunt anulate aceste 700.000 de voturi. La parlamentare apar si listele suplimentare. In diaspora am depus azi candidatii. I-am intrebat daca ne lasa sa organizam 200 de sectii, nici vorba, abia ne dau voie in consulate. In Anglia nici alegerile lor nu le-au facut. Acum nu mai tipa nimeni dupa alegeri in diaspora. In 2014 au fost 21.000 de voturi la Miami. 400 cu Ponta, restul cu Iohannis. Am zis ca la alegerile astea ma duc si eu la Miami, sa-i numar si eu pe aia 21.000 care voteaza acolo. Acum nu le mai trebuie voturi din diaspora, ca au in tara. Cum votam, daca nu ne dau aia voie? La votul prin corespondenta s-au inscris 3500 de oameni.

Toate lucrurile de care se zicea ca merg prost, si mergeau prost, acum merg si mai prost. Era vorba ca daca lua Dragnea primari, ii fac dosar penal. Acum ia Orban si se si realeg. Era vorba ca fara turnatori, acum si PNL si USR sunt frati cu ei. Ca USR are principii, pana ajung la cascaval.", a comentat Ponta la România TV.