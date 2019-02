Povestea femeii care face amor pe bani din compasiune, cu virgini şi impotenţi. "Mă consider un terapeut sexual"

Kendra (43 de ani) are o categorie speciala de clienti. In patul sau ajung adulti care nu si-au pierdut virginitatea, impotenti sau persoane cu dizabilitati. Femeia este incantata de munca pe care o presteaza si spune ca in majoritatea cazurilor a avut orgasm cu clientii sai. Ea ii invata pe virgini cum sa sarute, le arata cum functioneaza corpul unei femei, punandu-i sa o pipaie... in partile esentiale, a ajutat sa se masturbeze o femeie de 60 de ani.

Kendra este un activ militant sexual, a pus pe picioare asociatia Sex Positive St. Louis si este consultant de lifestyle alternativ si profesor asociat de ginecologie la Facultatea de medicina a Universitatii din Washington. Are o relatie deschisa cu un barbat, Matthew, si organizeaza sedinte de educatie sexuala pe care le sustine alaturi de fiica sa adolescenta, Thorn.

Iata un interviu pe care Kendra l-a dat site-ului alternet.org.

– Cum ai ajuns sa practici aceasta meserie?

Am inceput ca escorta. A fost amuzant, dar am observat ca majoritatea celor cu care ieseam aveau diverse probleme de natura sexuala: fie fetisuri, fie dizabilitati. Unii dintre ei aveau probleme erectile. Asa mi-am dat seama ca ceea ce fac are efect terapeutic.

– Care sunt cele mai dese probleme pe care le-ai intalnit?

Barbatii chiar o problema cu penisul lor. Disfunctia erectila, anxietatea sunt probleme cu care se confrunta barbatii cu care m-am intalnit eu. Am cautat tot felul de modalitati ca sa-i fac sa iasa din acest cerc vicios. Apoi am intalnit o multime de oameni cu dizabilitati. Ei au foarte multe probleme in a-si gasi parteneri cu care sa iasa frecvent si sa experimenteze. Cu mine au prilejul de a invata ce pot face pentru a satisfice o femeie, in ciuda handicapului lor.

Virginii sunt si ei o categorie. Majoritatea au 20-30 de ani, dar am avut si virgini de 62 de ani. Pe ei ii invat cum functioneaza corpul femeii. Ii invat ca femeia inseamna mai mult decat sani si vagin. Este asa de amuzant sa-i vezi cum intra pentru prima data intr-o femeie si sunt atat de entuziasmati. Niciunuia dintre ei nu-i venea sa creada ca a face sex necesita o atat de multa munca.

– Si cum se face ca unii barbati sunt virgini la varste inaintate?

Unii dintre ei au probleme de natura sociala sau Asperger. Sunt excitati si vor sa faca lucruri, insa nu stiu cum sa socializeze. Eu ii invat cum sa abordeze o femeie, cum sa recunoasca semnele unui flirt, cum sa se poarte firesc.