HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2019. Când apare marea dragoste şi în ce lună vă umpleţi buzunarele. PREVIZIUNI PENTRU FECIOARĂ

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2019. Axa Destinului si-a schimbat traiectoria si chiar la sfarsit de 2018 ati finalizat o perioada de un an si jumatate in care axa Destin/Karma au marcat destul de greoi casele sanatatii, incercarilor, dusmanilor, penitentei dar si casa profesiei sau a datoriilor de indeplinit, scrie astrostar.ro. Unii dintre voi ati simtit nevoia sa evadati spre dimensiuni mai inalte, mai idealiste, spirituale si bine ati facut. Fecioarele au avut posibilitatea de a se ragasi, poate chiar in mijlocul unor incercari, a unor lectii servite de anumite persoane, care prin comportamentul or conflictual aveau menirea sa va forteze sa iesiti de acolo de unde nu mai aveti nimic de invatat. Poate si acum va mirati "uite ce a putut sa faca X sau Y!" As adauga, iata unde ati ajuns cu aceasta ocazie. Ca urmare, acum sunteti in cautare de oameni noi, de cercuri noi, de prieteni noi, constrangerile va elibereaza, dar daca imi permiteti, mai degraba as zice ca voi sunteti cei care trebuiau sau trebuie sa se elibereze.

2019 pune foarte mult accentul pe a face ceea ce simtiti, pe a transforma chiar si acea datorie specifica zodiei voastre in bucuria de a munci, de a doza corect insa aceasta munca, de a nu uita sa petreceti timp cu familia, de a intemeia una daca ea nu exista.

Pentru cei tineri sau pentru cei singuri care sufera din acest motiv, pentru cei mai in varsta ce nu au cu cine impartasi o vorba sau depana amintirile, Destinul a inceput un tranzit lung pe casa prietenilor, iar sub influenta zodie Rac, aici putem vorbi de o chimie speciala intre ideea de prietenie si notiunea de familie. Se pot crea legaturi foarte stranse. Cei tineri beneficaza din plin de acest tranzit, caci prietenia este un capitol extrem de important in viata fiecarul om. Apare notiunea de prieteni de familie sau prieteni pe viata. Racul este si o zodie a trecutului, deci va puteti regasi prieteni vechi si cum aceasta casa astrologica face referire si la internet sau platformele de socializare, iata un exemplu despre cum va veti regasi cu anumiti prieteni.

Multi dintre voi nu agreeaza platformele de socializare, din diverse motive. Doar in mica parte va dau dreptate, pentru ca lumea s-a schimbat si tehnologia reuseste sa faca minuni, sa aduca impreuna oameni ce altfel nu s-ar mai fi intalnit niciodata. Asadar este timpul sa deschideti o pagina de facebook sau tweeter sau ce va place. Daca se organizeaza ceva, o intalnire aniversara, dupa 15, 20, 30 de ani de la absolvire trebuie sa fiti gasiti.

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2019. Destinul aflat pe casa prietenilor aduce prietenii predestinate. Este o casa de grup. Puteti intra intr-o echipa de sport, de dansuri, intr-o organizatie, fundatie, partid, va puteti urmari un hobby inscriindu-va la un curs, unde, evident veti forma un grup de interese, iar acolo se pot lega prietenii sau pur si simplu va puteti simti ca intr-o familie cu mai multi oameni. Puteti calatori cu grupuri. In 2019 nu va veti mai putea scuza ca nu calatoriti pentru ca sunteti fie singuri, fie partenerul de viata nu impartaseste aceleasi pasiuni cu voi. Nu pot spune ca va indemn la independenta aceea care poate crea probleme in cuplu, insa daca nu reusiti sa creati un echilibru intre voi si daca nu reusiti sa obtineti si pentru voi ceea ce doriti, fie faceti de unul singur toate acele lucruri pe care vi le doriti in cuplu, fie asa cum voi descrie mai tarziu intr-un alt paragraf, iubirea nu este cel mai prietenos teritoriu anul acesta, iar frustrarile acumulate, pot genera raceala, daca nu rupturi.

Voi reveni asupra acestui subiect, insa daca tot am pomenit putin despre iubire, daca se intampla sa va despartiti de cineva, 2019 spune ca va puteti baza pe prieteni sau ca prietenii la nevoie se cunosc. Tot pe prieteni sau pe flerul lor, insa va puteti baza si atunci cand acestia va fac invitatii si e bine sa le onorati. Cum Destinul traverseaza acest segment, este practic predestinat ca prin intermediul prietenilor sa cunoasteti persoane cu un rol determinant in viata voastra. Va puteti intalni marile iubiri, viitori soti sau sotii, persoane care va deschid orizonturi noi, viitori parteneri de afaceri, angajatori, medici, oameni ce va impartasesc informatii importante, chiar vitale pentru voi sau familia voastra, oameni ce va pot inspira, schimband cu totul cursul vietii voastre.

Puteti raspunde la invitatiile prietenilor ce va asteapta la ei acasa in strainatate. Va putei lasa ajutati de acestia in conditiile in care vreti sa plecati definitiv. Fara ajutorul prietnilor, unora dintre voi, poate le-ar fi extrem de dificil la inceput. Vorbim de gazduire temporara, relatii etc.

Chiar si cei care incepeti joburi noi, poate chiar in locuri noi, peste hotare, 2019 vine cu puterea de a va regasi exceptional intr-o masa de oameni care are poate reguli total diferite de ale voastre, insa de care aveati nevoie pentru o schimbare resimtita cu mult timp inainte.

Un caz particular este al batranilor singuri sau de care nu are grija nimeni. Nu sunt mare fan al acestei idei, insa puteti gasi persoane care sa va ingrijeasca gratuit pentru o promisiune de casa, or puteti dona pensia unui camin de batrani, fiind ajutati si mult mai bine ingrijti. Puteti insa angaja pe cineva care sa aiba grija.

Pana la 3 mai inca exista Luna neagra sau Lilith pe casa muncii, insa Destinul ramane pe segmentul mai sus amintit pana in iunie 2020. Lilith poate crea extreme, va poate arunca din mijlocul unui grup format din colegi de serviciu extrem de ostil, intr-un grup total diferit. Veti intelege mai tarziu ca acele ostilitati erau necesare pentru ca voi sa luati decizia de schimbare. Indemnul biblic "iubeste-ti dusmanul" se refera la faptul ca uneori acesti dusmani te scot de fapt din zona de confort si evoluezi motivate.

Va puteti inscrie in Barou, Colegiul Medicilor, asociatii sau miscari diverse, prin examen sau nu. Puteti deveni membri acestor grupuri, cu avantajele de rigoare. Va puteti intalni Maestri, oameni care va invata, va indruma , va initiaza. Puteti opta catre profesii liberale si acest lucru are legatura cu nevoia de a controla Timpul, marele dusman al tuturor in 2019, incecand sa stati mai mult pe langa copii. Va puteti dezvolta pana a ajunge voi insiva Maestri.

Destinul pe cea de a unsprezecea casa, nu se refera doar la prieteni, ci se refera si la rolul pe care voi il jucati in societate. Faceti ce simtiti si cand simtiti ca aveti de daruit, incercati sa vedeti daca puteti sa urcati cateva trepte. Este vremea pentru a va exprima liber hobby-urile, credintele, idealurile, talentele, pentru a deveni liberi, pentru a-I invata sau a-i reprezenta pe altii. Acest tranzit avantajeaza asadar pe cei cu profesii liberale, avocati, psihologi, practic orice, poate chiar si un mecanic auto, politicieni independenti, artisti, ghizii spirituali, traineri, oameni de televiziune.

O alta categorie sunt Fecioarele ce intentioneaza sa lucreze in ministere, fundatii, organizatii etc. Vor fi foarte importante actiunile voastre civice, filantropice, ideea de a fi sau a invata sa deveniti altruisti si o spun pentru Fecioarele care oricum au inascut spiritul de sacrificiu, insa multe sunt captive in viata cuiva apropiat, din familie, putand fi sot, copil, parinte, frate, fara sa isi dea seama cum pot schimba atat captivitatea lor, cat si a celui care devine prin forta destinului pacientul sau calaul Fecioarei. Implicatia sociala va redefineste rolul la un nivel mai amplu, scutindu-va si pe voi si pe cel de langa voi, de a mai fi legati unul de celalalt prin suferinta.

Nu in ultimul rand, Destinul pe acest segment astrologic, asa cum poarta denumirea nu se refera doar la avantaje pe care le puteti primi din partea prietenilor. Este posibil ca acest Destin sa vina cu o serie de situatii pe care mi-este imposibil sa le evoc. Va puteti chiar si desparti de cineva, prin mana Destinului, poate va fi nevoie sa ajutati sau voi sunteti cei care determina schimbari in viata cuiva. Prietenia este o cana cu doua toarte. O poate tine si unul singur, dar nu mereu. Evident ca puteti avea si dezamagiri majore din partea prietenilor, insa oricum ar fi, Destinul este de vina.

Momentele eclipselor, cinci la numar, Ianuarie (5/6, 21/21), iulie (2,16/17) si 26 decembrie amplifica si mai mult tensiunile de pe axa Rac/Capricorn, care pentru voi inseamna axa sentimentelor, copiilor, pretenilor si rolului social jucat, dar si a creativitatii sau activitatilor recreative.

Le luam incet, pe rand si ne asiguram ca vorbim despre toate. Odata cu trecerea Destinului pe casa prietenilor, in mod firesc si la polul opus, Karma intra pe casa iubirii si a copiilor, acolo va ramane pana la 5 iunie 2020. Cele doua case astrale sunt legate destul de mult, determinand cauze si efecte una asupra celeilalte.

Tot pe aceasta casa astrologica se afla si Saturn si cum Planeta Profesor va fi blocata de Karma, tranzitand inainte si inapoi prin retrogradare, la acelasi grad astrologic, din aprilie pana in octombrie, ce sa mai, va veti "distra" socotind, asteptand, calculand momente cand sa..sau cand sa nu... Ceea ce produce acest aspect este o ardere karmica sub forma unei eliberari spontane de trecut, dar care aduce si "Pierderi" celor mai putin priceputi in a se detasa de trecut, invatandu-si toate lectiile. Vorbind de o casa afectiva, trebuie sa fiti atenti la ce ati putea pierde sau de cine va veti desparti, in conditiile in care fie asa este scris, fie faceti anumite greseli, pe care voi incerca, macar prin cateva exemple, sa va ajut sa le eviati.

Asa cum spuneam, atat prin intrarea lui Jupiter in Sagetator, care la Fecioare se afla pe casa casei sau a familiei, cat si prin intrarea pentru urmatorii 7 ani ai lui Uranus pe casa Sagetatorului, revolutionandu-va perspectivele, este posibil ca unele despartiri sa se produca datorita plecarii cuiva. Probabil va trebui sa alegeti intre o relatie si a pleca din tara. Ca parinti se poate intampla sa plece copilul din tara, temporar sau definitiv. Si acesta este o posibilitate a unei despartiri, o etapa din viata voastra care cere maturitate si decizie asumata.

Saturn este o planeta serioasa care vrea relatii serioase si practic rolul lui nu este de a va crea suferinta, desi o face prin dificultatea lectiilor de viata pe care le ofera pana la sfarsit de 2020 , minus 3 luni si jumatate intre 23 aprilie si 2 iulie 2020. Am mai scris si anul trecut despre Saturn pe casa iubirii si pot spune ca 2018 a fost mai complicat, insa acum avem de-a face cu o situatie karmica. Daca anul trecut pe tranzitul ispitei ati ales ce nu trebuia, intrand intr-o relatie despre care stiati ca este sortita esecului, anul acesta Saturn blocat de Karma o poate rupe. Puteti cunoaste chiar si anul acesta, sa zicem, o persoana ce se afla intr-o situatie de divort. Asa vi s-a prezentat, "in divort". Planeta Timpului care oricum ingheata putin apele pe sectorul iubirii, zice sa asteptati pana cand totul este inchis. Nu va grabiti, oricum nu aveti unde va grabi. Voi insiva, avand in vedere ca din 3 mai, Lilith sau Luna Neagra intra pe casa mariajului, se poate intampla ca lucrurile sa nu mai mearga bine in casnicie, insa daca cunoasteti pe cineva, la fel, faceti ce trebuie, cand trebuie, nu mai repede.

Atentie la "prieteni" si o poveste extrem de des intalnita in Destinele Fecioarelor. Tradarea din partea unui sau unei prietene. Si acest trio astral, mariaj, iubire, prieten. Ati mai auzit povestea asta, nu-i asa, partenerul de viata care va tradeaza cu cea mai buna prietena sau invers, cea mai buna prietena care va tradeaza cu sotul sau iubitul. Putem schimba si sexele, e valabil si pentru barbati.

2019 este an Karmic, se platesc multe polite si orice se intampla, aruncati un ochi si in trecut, intrebandu-ca daca nu cumva ati gresit si voi undeva. Poate ati gresit prin ignoranta, crezand in oameni falsi, poate anumiti oameni nu trebuiesc alaturati prea mult, dar si asta ati ignorant. Cu putina atentie, puteti evita multe necazuri, insa trebuie sa aveti grija sa faceti acele schimbari pe care le simtiti. Va aduceti aminte ca am spus ca

Destinul in Rac inseamna sa faceti ce simtiti?

Cei tineri care aveti o relatie de dragoste, dar petreceti prea mult timp la telefon sau intalnindu-va cu prietenii, fie singuri, fie impreuna chiar cu iubitul sau iubita, trebuie sa recalibrati toata reteaua de relatii, pentru ca undeva pierdeti si veti regreta. Puteti fi parasite pentru ca partenerul se simte neglijat, va puteti pierde vibratia de cuplu, pentru ca v-ati obisnuit sa faceti orice numai impreuna cu prietenii, ei fiind paratrasnetul pentru orice.

Ma intrebati daca o relatie de prietenie se poate transforma in iubire? Da, dar veti pierde curand si prietenia si iubirea. Dar o relatie de iubire, se poate transforma in prietenie. Mai degraba. Puteti deveni prieteni si cu proprii vostri copii care au crescut sau acestia, daca nu va aliniati la felul lor de a fi, vor zbura catre Universul lor, racind temporar relatia cu voi.

Uranus aflat pe ultimele grade ale Berbecului pana pe 7 martie cand va intra in Taur pentru urmatorii 7 ani, blocheaza prin intamplari neprevazute relatiile atat de dragoste, cat si de prietenie, dar si cu copiii. Cum Uranus se alfa pe o casa a banilor, atentie la greseli pe care le puteti face, imprumutand, raspunzand la santaje emotionale, imprumutandu-va voi, sfatuind pe altul ce sa faca cu banii lui, amestecandu-va in viata profesionala a copiilor,sperand ca investind afacerile lor, faceti un lucru bun. Aceste combinatii nefericite pot crea agresivitate in relatia cu persoane dragi.

Persoanele aflate la varste ce trec de 50 de ani, pot gasi iubirea, doar ca trebuie putina precautie. Este o vorba care spune, "Unde ai asteptat ani, poti sa mai astepti putin". Acest putin este relativ si numai voi veti sti ce semnifica, in functie de ceea ce intalniti. In 2019 noile cunostinte de pot face pe site-uri de socializare, unde puteti intalni peroane aflate momentan la distanta. Saturn nu va permite sa ve vedeti atat de repede si atunci asteptarea si rabdarea fac diferenta intre o relatie ce poate exista si una care poate fi ratata.

Se poate pune problema sa plecati cu cineva la drum, pe drumul lui, sacrificandu-va temporar voi sau sa nu plecati, dar asta numai voi hotarati. Saturn poate raci anumite sentimente si va treziti dupa un numar de ani in care ati stiut care va este directia, ca nu mai stiti ce simtiti. Luna neagra intrata pe casa mariajului din 3 mai creeaza probleme atat celor casatoriti, cat si celor care planuiau sa se casatoreasca. Acest lucru se poate datora deciziei de a va muta impreuna sau poate a unui alt concurs de imprejurari, realizandu-se brusc, ca nu mai doriti, ori voi ori ei, ca acel mariaj sa aibe loc, ci doriti separare.

Vestea cea mai buna este ca in 2 decembrie Jupiter, Marele Benefic intra pe casa iubirii si a copiilor si ca in 2020 deja vorbim de un an mult mai bun in acest sens.

Lilith si Saturn creeaza probleme si in cuplurile cu sau fara copii. Dupa un numar de ani petrecuti impreuna, in care nu ati facut un copil, relatia se poate strica si nici varsta nu va mai ajuta sa rezolvati satisfacator dilema referitoare la alegerea intre a ramane intr-o relatie proasta si a face un copil fortat sau a pleca si a risca cu o noua relatie asupra careia nu aveti nicio certitudine.

Timpul este o mare frana in 2019 si zic nici sa nu va jucati cu el, nici sa-l ignorati. Multe se vor da peste cap din cauza timpului prost calculat si a crucilor pe semne duble. Se pot suprapune evenimente incompatibile, dar tot din neglijenta sau poate nu. Daca asa trebuie sa se intample, sigur veti rezolva totul cu rabdare.

O situatie speciala o au cuplurile care divorteaza si care nu reusesc sa ajunga la o solutie comuna pentru custodia copiilor. Anul este destul de complicat si lucrurile nu pot fi grabite. Trebuie sa gasiti cele mai bune solutii, dar in privinta Fecioarelor nu exista prea multe avantaje la acest capitol. Ambii parteneri pot face erori, iar interesul ramane cel al copiilor. Oricum ar fi, nu vorbim neaparat de divorturi in 2019, dar casa casatoriei ramane un punct sensibil datorita tranzitului Lunii negre ce vulnerabilizeaza destul de puternic acest sector.

Schimbam registrul si vorbim despre cel mai bun aspect pentru zodia Fecioarei si anume casa, familia, caminul si maternitatea. Din cauza tranzitelor greoaie pe casa copiilor trebuie insa ca femeile sa fie atente tot anul si sa fie constiente de orice problema medicala ar avea inainte sau pe perioada sarcinii. Chiar si stresul poate dauna. Un copil in pantecul mamei are nevoie de energie buna de la inceput pana la sfarsit. Puteti sa va bucurati de sarcini exceptionale, dar gandurile voastre trebuiesc si ele controlate. Copiii trebuie sa fie o bucurie si chiar daca vin in momente nepotrivite, doriti-i, altfel informatia de a nu fi un copil dorit sau de a-i fi conditionate sexul sau zodiac, raman pana la adanci batraneti, determinandu-le programele de viata. Puteti face un copil la o varsta la care nu mai asteptati sa se intample. Asimiliati cu intelepciune ce vi se intampla. Daca problemele medicale nu impun, evitati cezarienele ce modifica ora, ziua, chiar zodia copilului, modificandu-le astfel parcursul.

In privinta casei si a oricaror decizii luati referitor la vanzari, cumparari, inchirieri, constructii, amenajari ale caselor voastre, este un an excelent. Este bun si pentru cei care se hotarasc sa se mute pe alte meleaguri. Jupiter in Sagetator intalnindu-l si pe Venus, al doilea benefic, in ianuarie si noiembrie, ajuta foarte mult la starea de spirit si la gasirea unei impacari poate dupa ani intregi de neliniste. Acest lucru spune ca veti reusi sa gasiti solutii si ca veti face pasi importanti spre voi insiva, eliberandu-va de problemele care va tineau prizonieri. Reusiti sa va gasiti linistea in familie, poate o noua familie, iar daca adaugam ce spuneam mai sus refeitor la noi prieteni, cu siguranta ceva in viata voastra se schimba in bine. Tensiuni mai mari pot fi o data cu formarea Crucilor Duble prin tranzitele planetelor pe semne duble, in martie, mai, iunie, septembrie, decembrie, probabil prin suprapunerea multor evenimente ce au loc in acelasi timp.

In primele doua luni ale anului pot fi cheltuieli mari, unele neprevazute, cu un punct maxim pe 12, 13 februarie. Tot in aceasta perioada atentie la accidente si amenzi, dar si mai multe cheltuieli la medic. Pana la 3 mai erorile medicale va pot tine pe drumuri. Nu scoateti bani din prima, interesati-va cum este mai bine sa procedati. Evitati sa faceti prea multe diagnosticari cu aparate cu risc ridicat de radiatii. Asigurati-va inainte ca nu sunteti insarcinate.

Multe din problemele medicale se rezola sau le-ati diagnosticat si urmati tratamente. Asa cum deja am mentionat mai sus doar Lilith va mai supara in primele 4 luni ale anului. Pot exista lovituri sau interventii in zona capului, fetei sau operatii ale ochilor, multe transplanturi de cristalin. Cei cu probleme cardiace sau cei care pana acum au avut probleme cu tensiunea arteriala trebuie sa fie atenti. Pot fi indicate regimuri alimentare si schimbarea unui stil de viata toxic, daca acestea sunt cauzele. Oboseala, lucratul in ture sau anuminte conditii de munca nu mai pot fi tolerate de o categorie de Fecioare si trebuie sa schimbati ceva. Nu sunt probleme foarte mari, sunt chiar accidentale, exceptand o categorie larga de bolnavi cronici ce trebuie sa isi urmeze cu strictete tratamentele.

Un aspect important petru zodia voastra este ca 2019 va aduce mai mult curaj, viziune mai clara, dorinta de a evolua, de a calatori, de a va afirma, de a publica anumite scrieri, de a va face cunoscute talentele, cu intentia de a castiga si bani din acestea, deveniti mult mai curajosi si mai siguri, vreti sa studiati din nou si toate acestea se intampla din cauza lui Uranus ce intra pentru urmatorii 7 ani in Taur. Urmatorii 3 ani sunt foarte importanti pentru scopurile voastre profesionale si sociale, dar multi aveti inca nevoie de pregatire, specializare, cunoastere pentru a va exprima mai bine potentialul.