Primul lider politic PRO România propune tăierea drastică a subvenţiei partidelor pentru a aloca banii spitalelor

"Având în vedere situația și perioada extrem de dificilă pe care o traversează și țara noastră, consider că este un lucru imperios necesar ca un procent de 80% din suma de bani destinată partidelor politice sub formă de subvenție din partea statului, să fie redirecționată pentru achiziționarea de materiale de protecție atât de necesare pentru medici, asistente și pentru toți aceia care astăzi se află în prima linie în acest război pentru viață, pe care îl purtăm în această periodă!

Am spus 80% și nu 100%, gândindu-mă la cheltuielile curente și necesare pe care le are orice formațiune politică, asigurându-se astfel funcționarea acestora în continuare. Ne place sau nu, democrație fără diversitate și costuri, nu poate exista! Desigur, alții ar fi spus ca 100% din subvenție să fie redirecționată, dar în astfel de momente cred că țara are nevoie de soluții reale și nu de lozinci ce sună bine și doar atât! Fac acest apel public, atât în calitate de simplu cetățean, precum și în calitate de Președinte Pro România Mureș!

Dincolo de diversele antipatii pe care le pot “câștiga” în urma unui astfel de apel și pe care mi le asum, sunt de părere că în astfel de momente deosebit de dificile și în care orice implicare/lipsă a acesteia se traduce în viață sau moarte, trebuie ca nicio măsură ce poate influența pozitiv balanța în favoarea vietii, să nu fie amânată sau cruțată, iar asta indiferent cât de mult convine sau nu unora, sau altora!

Dumnezeu să ne ajute să depășim cu bine, aceste momente dificile!", a transmis președintele Pro România Mureș, Călin Buzgău.

Reduse cu 30 la sută față de anul trecut, subvențiile bugetare pentru partide sunt încă generoase, sărind de 15 milioane de lei în ianuarie 2020. Iată situația comunicată de Autoritatea Electorală Permanentă după prima lună a anului.

Din totalul subvenţiilor de 15.120.000 de lei, 7.104.247,14 de lei au fost acordaţi PSD, 3.943.235,50 de lei - PNL, 1.052.831,91 de lei - USR, 899.126,84 de lei - UDMR, 861.873,20 de lei - Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor, 473.774,36 de lei - Partidului Mişcarea Populară, 21.607,92 de lei - UNPR, 658.019,94 de lei - Pro România, 105.283,19 de lei - Forţei Naţionale.

Conform propunerii liderului PRO România Mureș, partidele ar rămâne cu doar 3 milioane de lei lunar. Iar suma economisită pe restul anului 2020 și redirecționată către spitale ar fi de 12 milioane lunar ori nouă luni, adică 108 milioane de lei.