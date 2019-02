Prognoza meteo a PRIMĂVERII. Avertisment: VIN POLOILE!

Din punct de vedere al precipitatiilor, isi vor face aparitia in regiunile vestice, acest lucru va fi luni, marti se vor extinde treptat si vor cuprinde mare parte a tarii. Vor fi afectate in mare parte zonele de munte, acolo unde va ninge, pentru ca vremea este in racire. In celelalte regiuni, la inceput, precipitatiile vor fi sub forma lichida, ploi, dar la jumatatea saptamanii sa predomine ninsorile.

Toata aceasta evolutie este determinata de ceea ce se intampla la nivelul continentului european, pentru ca presiunea atmosferica se va mentine ridicata si, pe de alta parte, foarte activa este Mediterana si se genereaza formatiuni ciclonice in functie de cine va fi castigator dintre ciclonii mediteranieni si campul de presiune ridicata, vom avea si noi mai multe sau mai putine precipitatii.

Ultima decada a lunii februarie va aduce temp apropiate de norma si precipitatii deficitare in centru si in partea de nord vest a teritoriului. Altfel spus, este de asteptat ca aceasta decada sa aduca precipitatii cam peste tot in tara, dar neimportante cantitativ. Iar din punct de vedere a ceea ce ar urma la sfarsitul lunii februarie si in prima parte a lunii martie, trebuie sa spunem ca se arata posibilitatea unor temperaturi din nou apropiate de norma, dar de data aceasta ceva mai rece, si pe de alta parte, precipitatiile ar putea fi mai multe in vestul teritoriului. Ca o concluzie, sa nu ne lasam pacaliti de vremea foarte buna, pentru ca iarna nu s a terminat!