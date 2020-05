Qatar Airways este prima linie aeriană care îmbracă echipajul în costume hazmat - FOTO

Pasagerii vor fi obligaţi să poarte mască pe toata durata zboururilor, din 25 mai. La bord va mai fi disponibil şi dezinfectant de mâini pentru pasageri şi echipaj, a mai anunţat compania statului Qatar.

"La Qatar Airways, am introdus aceste măsuri suplimentare de siguranță la bordul zborurilor noastre, pentru a asigura sănătatea și bunăstarea continuă a pasagerilor și echipajului nostru de cabină și pentru a limita răspândirea coronavirusului", spune șeful executiv al grupului Qatar Airways, Akbar Al Baker.

If y'all thought travelling after 9/11 was insane, it is about to be wild during Covid-19. https://t.co/GLQkLhFPOJ