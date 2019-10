Articol publicat in: Economie

RAPORT. 95% din alimentele pentru bebeluşi Johnson & Johnson conţin ARSENIC. Alte 30000 de produse care ar conţine azbest, retrase

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net 95% din alimentele pentru bebeluşi Johnson & Johnson testate în laborator conţineau urme a cel puţin unul din patru metale grele, arată un studiu al Healthy Babies Bright Futures. În plus, Johnson & Johnson retrage de pe piaţă peste 30.000 de flacoane de pudră de talc din cauza unei posibile contaminări cu azbest. Foto: thenewyorktimes.com Studiul realizat de organizaţia Healthy Babies Bright Futures a constatat că 95% din mâncarea pentru bebeluşi testate în laborator, de la piureuri de fructe la biscuţi pentru dinţi, conţineau toate cele patru metale grele, care sunt arsenic, plumb, cadmiu şi mercur, scrie news.ro.. Studiul a fost publicat cu o zi înainte ca Johnson & Johnson să anunţe că începe o rechemare voluntară a pudrei pentru bebeluşi, "dintr-un exces de precauţie" Citeşte şi Un şampon al companiei Johnson&Johnson, contaminat. Reacţia companiei Cercetătorii au testat atât branduri de nişă cât şi branduri disponibile pe scară largă, cum este Gerber, potrivit căruia raportul "ar putea să provoace fără motiv îngrijorare în legătură cu siguranţa copiilor". Cercetări anterioare au asociat cele patru metale cu daune aduse creierului, între alte consecinţe pentru sănătate, potrivit Healthy Babies Bright Futures. Organizaţia este o alianţă de oameni de ştiinţă şi de organizaţii non-profit din domeniul sănătăţii care se concentrează pe eliminarea expunerii copiilor la chimicale care le pot afecta dezvoltarea. Şi alte studii au descoperit metale grele în alimentele pentru bebeluşi, cum este unul din 2017, care a identificat prezenţa plumbului în 20% din circa 2.000 de mostre de alimente pentru bebeluşi. Germber şi Beech-Nut au susţinut că produsele lor sunt sigure. Un purtător de cuvânt al Nestle, compania mamă a Gerber, a declarat că "urme de elemente precum arsenicul şi plumbul apar în mod natural. Din acest motiv, purtătorul de cuvânt a spus că "mulţi experţi în siguranţa alimentelor şi agricultură sugerează că nu este fezabil să ajungi la un nivel zero al acestor elemente, chiar în alimentele pregătite acasă, din ingrediente organice. "Compania se mândreşte cu respectarea strictă a siguranţei alimentelor. Dorim să reasigurăm părinţii că Gerber nu face niciodată compromisuri în privinţa siguranţei sau calităţii alimentelor noastre. Colaborăm cu furnizorii, cultivatorii şi echipa de producţie pentru a reduce la minimum nivelul metalelor grele", a spus purtătorul de cuvânt, Kelly Schneider. Beech-Nut Nutrition a anunţat într-un comunicat că produsele sale "sunt sigure, sănătoase şi nutritive", notând că testele pentru 255 de substanţe contaminante, între care plumbul, alte metale grele şi pesticide. Unele dintre recomandările Healthy Babies Bright Futures "susţin ceea ce facem de ani de zile la Beech-Nut, inclusiv selectarea cu atenţie a surselor de aprovizionare şi efectuarea unor teste riguroase". Rechemarea pudrei de talc şi raportul Healthy Babies Bright Futures sunt veşti îngrijorătoare pentru părinţi, în special dacă nu au timp să prepare singuri mâncarea bebeluşilor sau să aleagă ce pudră pentru bebeluşi să folosească. Johnson & Johnson a anunţat că iniţiază o rechemare voluntară a unui singur lot de pudră, circa 33.000 de flacoane, după ce un test efectuat de Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) a arătat "niveluri mici de contaminare cu azbest", la un flacon de pudră pentru bebeluşi cumpărat online. Johnson & Johnson a arătat că nu poate confirma dacă rezultatul este fals pozitiv sau dacă mostra provine de la un flacon original Johnson & Johnson sau este un fals. "Mii de teste din ultimii 40 de ani au confirmat în mod repetat că produsele din talc pentru consumatori nu conţin azbest", a arătat compania într-un comunicat. Compania se apără în cel puţin 13.000 de procese în care este acuzată că pudra pentru copii şi alte produse din talc provoacă afecţiuni oncologice. Johnson & Johnson contestă verdictele împotriva sa şi a câştigat mai multe procese la tribunale statale, potrivit Wall Street Journal. FDA a anunţat că a prelevat mostra de pudră pentru bebeluşi Johnson & Johnson în condiţiile în care continuă să caute azbest în produse cosmetice. Agenţia a testat pudra pentru bebeluşi Johnson & Johnson dintr-un lot diferit, iar rezultatul a fost negativ. În acest an, FDA a găsit azbest în produse de machiaj pentru copii. Există câteva recomandări privind un nivel de metale grele în alimente pentru copii considerat sigur, notează raportul Healthy Babies Bright Futures. Pentru 88% dintre alimentele testate nu există reguli federale sau recomandări privind nivelul maxim considerat sigur, potrivit raportului. Potrivit Healthy Babies Bright Futures, FDA trebuie atât să creeze standarde noi pentru alimente, referitoare la conţinutul de metal grele, cât şi să le înăsprească pe cele existente. Companiile au redus deja cantitatea de arsenic din cerealele din orez şi în juice, respectând recomandările FDA. Organizaţia cere măsuri din partea oficialilor guvernamentali şi a companilor producătoare de alimente pentru bebeluşi, dar şi părinţii pot lua măsuri: Să hrănească bebeluşii cu gustări fără orez şi orz în loc de pateuri şi cereale din orez. Orezul poate absorbi arsenic, un element aflat în natură, în procesul de creştere. Să dea bebeluşilor să roadă banane îngheţate sau castraveţi reci, în loc de biscuiţi pentru ros. Să ofere bebeluşilor apă de la robinet în loc de suc de fructe. Să îşi hrănească copiii cu o gamă variată de fructe şi legume. Alţi experţi pedriatici au spus la rândul lor că o dietă variată a bebeluşilor este o modalitate bună pentru minimizarea expunerii la substanţele contaminante din alimente. Ca reacţie la raportul realizat de Healthy Babies Bright Futures, FDA a recomandat la rândul ei părinţilor să varieze alimentele din dieta copiilor. Acţiunile Johnson & Johnson au scăzut cu 2,95% în ultimele trei luni, comparativ cu un declin de 1,4% al indicelui Dow Jones Industrial.

