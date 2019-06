Atacantul George Puşcaş a declarat, miercuri seară, că secretul naţionalei de tineret a României este unitatea, el subliniind că jucătorii se vor simţi ca acasă, având în vedere numărul de fani din tribune.

“Ştim că va fi foarte greu, ne-am pregătit pentru acest duel. Totul e posibil, am demonstrat că avem valoare şi putem face lucruri importante împreună ca grup. Acesta e secretul nostru, unitatea! În plus, cu atâţia suporteri în tribune, vom fi ca acasă, iar asta este un alt atuu al nostru!”, a declarat Puşcaş.

Manea: Suntem o familie foarte unită aici şi cred că asta a făcut diferenţa la acest turneu până acum

Fundaşul Cristian Manea a declarat, miercuri, că naţionala României este una unită, ca o familie, el considerând că acest lucru a făcut diferenţa la turneul final de la Campionatul European de tineret.

"Sunt foarte bucuros şi mândru că am reuşit să ne calificăm. Am venit aici şi am luat fiecare meci în parte, sper că nu ne vom opri aici. Nimeni nu credea, în primul rând că ne calificăm la turneul final, d'apăi să ajungem în semifinale. Noi suntem foarte mândri că reprezentăm România.Ştiam că suntem în cea mai dificilă grupă, dar cred că a fost şi un avantaj pentru noi, ne-a mobilizat şi motivat pentru că ştiam cu ce adversari ne vom întâlni. Suporterii ne ajută foarte mult, sunt al 12-lea jucător. Ştiu că va fi foarte greu cu Germania, am jucat cu ei când eram mai mici şi ne-au bătut foarte rău, vrem să ne luăm revanşa şi să scoatem românii în stradă. Cred că va fi un meci frumos şi o semifinală frumoasă. Nici în cele mai frumoase gânduri nu credeam că vom ajunge la Olimpiadă. Cred că vom avea un viitor frumos, cred că vom merge în campionate puternice şi cred că dacă vom rămâne uniţi şi o echipă, vom fi foarte greu de dărâmat. Suntem o familie foarte unită aici şi asta a făcut diferenţa la acest turneu până acum. Suntem ca nişte fraţi şi asta ne ajută şi în teren şi în afara terenului", a declarat Manea, la FRFTV.

România s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Campionatului European de tineret şi după 56 de ani la Jocurile Olimpice, în urma rezultatului de 0-0, înregistrat, luni, la Cesena, cu Franţa, în ultima etapă a Grupei C. România a câştigat grupa la golaveraj. Şi Franţa merge mai departe, în semifinale, ca echipa cea mai bună de pe locul 2.

În semifinale, joi, de la ora 19.00. România va întâlni Germania, la Bologna, iar Franţa va da piept cu Spania, la Reggio Emilia, de la ora 22.00.