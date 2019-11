Roxana Nemeş, de la filmuleţe deochiate, la vlogging: "La 15 ani, am făcut primii bani..."

Roxana Nemes face și vlogging, adică publică pe contul personal de YouTube diverse filmulețe în care vorbește depre ea. Cel mai nou se intitulează ”Cine sunt eu” și prezintă lucruri mai puțin știute despre vedetă.

”Am două surori mai mari, eu sunt mezina și am fost cea mai răsfațată și iubită. Am început să cânt de la 4 ani, eram la Cluj și m-au pus ai mei pe o scenă cu 3.000 de spectatori și nu aveam pic de trac. Au zis «gata, pentru asta e făcută». Mi-am făcut o trupă și am cântat coveruri, după Candy, Andre, iar în clasa a X-a am fost la un casting. Am câștigat acel casting și am intrat într-o trupă, aveam DJ în spate. La 15 ani am început să fac primi bani în muzică. M-am mutat în București, am făcut facultatea de Jurnalism și am ajuns să am un proiect în tv”, a povestit Roxana pe în vlog-ul ei.

Vedeta a vorbit și despre două episoade din copilăria ei, pe care le-a rememorat cu zâmbetul pe buze: când și-a rupt bărbia și când părinții au intrat în panică văzând că nu vorbește. ”Până la vârsta de 3 ani nu am vorbit și m-au dus ai mei la logoped. Medicul i-a spus mamei să nu-și facă griji, că sunt doar leneșă. După ce mi-am dat drumul, nu am mai tăcut! Am mai avut un episod dureros ca să zic așa, când eram cu copiii afară și mi-am spart barba. Chiar și acum am semn de-atunci. Eram un copil cuminte, ascultător, însă făceam năzdrăvănii. Eram ca Moș Crăciun pentru că eram toată pansată și râdeau colegii de mine. După vreo două săptămâni, când am terminat cursul de înot, am căzut din nou în barbă pe marginea bazinului. Efectiv, peste tot era sânge, și am fost din nou la urgențe” a povestit Roxana. Filmulețul a strâns peste 1.000 de vizualizări.