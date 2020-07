Şansele de a câştiga la casino - Acestea sunt jocurile pe care ar trebui să le iei în considerare

În acest articol, vă vom arăta informații despre cele mai bune și cele mai proaste cote cazino, astfel încât să știți ce jocuri să jucați și ce jocuri trebuie să evitați. Dacă vă pasă de șanse când jucați jocuri de cazino, adică.

Jocurile de masă vă oferă cele mai bune cote

Ceea ce majoritatea oamenilor nu își dau seama este că jocurile de masă au un avantaj uriaș față de alte jocuri de cazino atunci când vine vorba de a oferi cele mai bune cote.

Jucătorii au tendința de a încerca jocurile mai ușoare, cum ar fi sloturile, în loc de jocurile de masă, deoarece unii oameni cred că sunt grele, dar, în realitate, oferă cele mai bune șanse disponibile în cazinou.

Și aceste șanse sunt aceleași chiar dacă joci online sau offline.

Blackjack vă oferă o șansă de 49% de câștig

Nu este greu să înveți elementele de bază ale jocului de cărți Blackjack, dar poate dura ceva timp pentru a învăța și a înțelege cu adevărat strategia optimă atunci când joci.

În blackjack, tu și toți ceilalți jucători din jurul mesei jucați împotriva dealerului. Pe scurt, trebuie să vă apropiați de 21 fără să mergeți cu bustul (obțineți mai mult de 21).

Aceleași reguli se aplică dealerului, astfel încât, în cazul în care dealer-ul se bucură, toți jucătorii (care au 21 sau mai mici) câștigă.

Cu toate acestea, pe măsură ce dealerul se ocupă ultima dată, el are avantajul ca jucătorii să intre în bust la o etapă anterioară, oferindu-i un ușor avantaj.

Așa cum am menționat anterior, jocul în conformitate cu regulile strategice optime vă va oferi mari șanse de câștig, dar este important să rețineți că acesta este încă un joc de noroc, iar lovitura norocului joacă un rol important (dar nu semnificativ).

Ruleta vă oferă aproape 50% șanse de câștig

Jocul ruletei include o roată cu 37 sau 38 de numere / sloturi, în funcție de ce versiune joci. Slotul numărul 0 este verde (numărul 00 este de asemenea verde, dar există doar în versiunea americană a ruletei), iar numerele 1-36 sunt fie negre, fie roșii (18 sloturi pe culoare).

Versiunea europeană a Roulette este mai bună pentru jucători decât cea americană, deoarece vă oferă șanse mai bune de câștig, așa că atunci când aveți îndoieli, alegeți mesele pentru ruleta europeană.

Pentru a ușura lucrurile, voi folosi regulile europene de ruletă în acest ghid.

Când joci ruletă, faci pariuri pe o varietate de opțiuni. Puteți paria pe un singur număr (plăți 1/36), pe roșu / negru (plătește 1/2), pe numere impare sau impar și pe rânduri întregi, printre alte opțiuni de pariere.

Când pariurile sunt plasate, dealerul va învârti roata ruletei și va arunca mingea în interiorul roții. Dacă mingea aterizează în interiorul unuia dintre sloturile / numerele pe care ai plasat-o pe pariuri, vei câștiga conform tabelului câștigător.

Șanse de câștiguri care se joacă la ruletă

Câștigurile cele mai mari se obțin din numere simple (deoarece au cele mai mici cote), iar cele mai mici câștiguri provin din pariurile roșu și negru (și par / număr par).

Craps vă oferă aproape de 50% șanse de câștig

Dacă sunteți fan al jocurilor cu zaruri, atunci Craps este jocul de masă pentru dvs. Craps este bine cunoscut din filmele hollywoodiene precum The Hangover and Black Panther și a fost prezentat în seriale TV precum Friends și The Fresh Prince of Bel-Air, printre altele.

Jocul este foarte social și are un „trăgător” (jucătorul care aruncă zarurile) și mai mulți jucători în jurul mesei, care pur și simplu plasează pariuri pe rezultatul rulării trăgătorilor.

Shooter-ul poate câștiga pe următoarele:

Primul rol (care iese): Shooter are nevoie fie de șapte, fie de unsprezece pentru a câștiga. Dacă orice alt număr este rulat, acel număr este acum considerat „punct”. Dacă se întâmplă acest lucru, pentru a câștiga, trăgătorul trebuie să rostogolească mai întâi și să lovească același număr (punctul) și apoi să rostogolească șapte pentru a câștiga.

În calitate de jucător care nu este trăgătorul, există mai multe opțiuni de pariere. Pariurile cele mai frecvente sunt pariurile de linie de trecere.

Pariurile pe linia de trecere vă oferă șansele cele mai mari de a câștiga la aproape 50%, dar cu plăți mai mici decât alte pariuri cu șanse mai mici de a câștiga.

Două jocuri de cazino pe care majoritatea jucătorilor le plac, dar cu cele mai rău cote

Potrivit Revistei Forbes, jocurile de cazino cu cele mai mici șanse de câștig sunt sloturile (în general) și mașinile progresive precum Wheel of Fortune.

Ce este interesant aici este că aceste 2 jocuri sunt printre cele mai populare jocuri de cazino din întreaga lume, în principal datorită plăților extrem de mari.

Totuși, șansele de a câștiga pe volanul norocului sau de a câștiga mult pe aparatele de slot sunt considerate foarte mici, cu cote teribile.

Sigur, câștigarea pariurilor mici pe mașini slot se întâmplă destul de des, dar câștigarea unui jackpot progresiv, de exemplu, este uneori unul din 50 de milioane sau mai mult.