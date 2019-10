Şase motive pentru care ar trebui să dormi dezbrăcată

Un studiu recent facut in SUA, in Romania nu avem cifre exacte asa ca le vom utiliza pe cele ale cercetatorilor americani, arata ca numai 10% din populatie doarme dezbracata. Faptul ca mergi imbracata la culcare nu doar ca omoara ideea de corp sexy, insa expertii sustin ca daca dormitul in costumul Evei are multe beneficii.